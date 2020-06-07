【英國王室】梅根被指偷走戴安娜千萬珠寶拒還王室　威廉心生不滿

英國哈里王子的妻子梅根，被專門報道名流明星八卦的「國家詢問報」指捲走已故奶奶戴安娜價值千萬美元的珠寶，目前人在美國的她，拒絕交還給英國王室，造成彼此更加不愉快。

「國家詢問報」（National Enquirer）引述不具名消息來源指出，梅根此舉讓夫婿哈里的哥哥威廉王子極為不滿，也痛恨他們巴不得拍拍屁股卸下王室重要成員身分及所肩負的沉重勤務，跑去荷里活想成為全球巨星。

梅根還要求威廉的妻子凱特交出戴妃生前戒指，因為那是戴妃打算留給哈里的。梅根也因為想在婚禮上戴著翡翠頭冠被女王伊利沙白二世授意改成戴鑽石頭冠而心生怨恨，想到女王為凱特戴上紅寶石與鑽石鑲嵌的頭冠，就打定主意要報復，「誰知道她還捲走了其他哪些貴重珠寶？」這名號稱「宮內重要人士」如此質疑。

梅根被指帶走戴妃價值千萬美元的珠寶赴美。（Getty）

然而專門打臉八卦的網站，澄清梅根確實有戴妃生前的部分珠寶，其中包括哈里送她的特別訂製婚戒上有用了兩顆母親曾經擁有的鑽石，代表哈里的婚事戴妃並沒完全缺席，並不是梅根經不當手段取得。況且「不具名消息來源」真實性太值得懷疑，要是所言屬實，何必遮遮掩掩？

八卦小報最喜歡抹黑梅根，因為梅根是矚目焦點，關於她的大小事都會造成熱烈討論，類似這些沒有真憑實據的報道，肯定還會繼續出現。

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