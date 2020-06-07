特朗普Twitter發推200次破紀錄　美國總統機關槍式po文講什麼？

美國總統特朗普6月5日單日在Twitter發文的次數達200次，打破個人紀錄。他當日最高峰時曾在90分鐘內發文逾130次。

根據追蹤特朗普Twitter推文的網站Factbase，特朗普5日單日發文（包括推文及轉推）多達200次，比上次紀錄多58次——當時正值他面臨國會彈劾之際，發文142則。

↓↓↓Factbase在Twitter宣布特朗普單日發文達200次

1/2: We're wrapping the day at 200 tweets for @realDonaldTrump. Most for the account ever, period. At 468 tweets, it's the most in a week for #Trump for his presidency. And 74 tweets between 8-9 a.m. = most in an hour ever. pic.twitter.com/5C0HYWa7jP — Factba.se (@FactbaseFeed) June 6, 2020

《華盛頓時報》6月6日報道，特朗普6月5日最頻繁使用Twitter的時間是在當地時間早上1時21分開始。來到外界估計他已入睡後暫停，之後在早上7時30分又再繼續。當天的「推文浪潮」高峰在早上7時31分至9時31分之間，他90分鐘內發文逾130次，換言之，他每41.5秒就發文最少1次。全日200則推文中，約80%是他轉推其他人的發文。

6月5日一堆推文中較為引人注目的，是他攻擊美國首都華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）的發文，以及他轉發支持者、保守派評論員歐文（Candace Owens）的影片，內容是指已死的弗洛伊德不是一個好人。此外就是他就國內失業數據進行吹捧的推文，還有他反對人們不尊重美國國旗以及單膝下跪的內容。

↓↓↓特朗普6月5日在Twitter批評華盛頓市長鮑澤

The incompetent Mayor of Washington, D.C., @MayorBowser, who’s budget is totally out of control and is constantly coming back to us for “handouts”, is now fighting with the National Guard, who saved her from great embarrassment... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

↓↓↓特朗普轉發保守派評論員歐文發言的影片

I don't care WHAT George Floyd did. The officer should have never treated him like that and killed him! But we still must ask: Is he a HERO? BLEXIT founder @RealCandaceO gave her thoughts: "The fact that he has been held up as a martyr sickens me." pic.twitter.com/0Tm47x5Cc8 — Glenn Beck (@glennbeck) June 4, 2020

這場「推文風暴」是發生新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍然持續，以及美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死引發示威浪潮之際。前者3月起影響美國經濟，數以百萬計國民失業；後者在5月25日起觸發全國多處示威，部分演變成騷亂。特朗普政府處理手法備受爭議。這兩件事已開始導致他失去一些共和黨人支持，或會影響11月大選選情。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：