特朗普Twitter發推200次破紀錄　美國總統機關槍式po文講什麼？

美國總統特朗普6月5日單日在Twitter發文的次數達200次，打破個人紀錄。他當日最高峰時曾在90分鐘內發文逾130次。
根據追蹤特朗普Twitter推文的網站Factbase，特朗普5日單日發文（包括推文及轉推）多達200次，比上次紀錄多58次——當時正值他面臨國會彈劾之際，發文142則。
↓↓↓Factbase在Twitter宣布特朗普單日發文達200次
1/2: We're wrapping the day at 200 tweets for @realDonaldTrump. Most for the account ever, period. At 468 tweets, it's the most in a week for #Trump for his presidency. And 74 tweets between 8-9 a.m. = most in an hour ever. pic.twitter.com/5C0HYWa7jP— Factba.se (@FactbaseFeed) June 6, 2020
《華盛頓時報》6月6日報道，特朗普6月5日最頻繁使用Twitter的時間是在當地時間早上1時21分開始。來到外界估計他已入睡後暫停，之後在早上7時30分又再繼續。當天的「推文浪潮」高峰在早上7時31分至9時31分之間，他90分鐘內發文逾130次，換言之，他每41.5秒就發文最少1次。全日200則推文中，約80%是他轉推其他人的發文。
6月5日一堆推文中較為引人注目的，是他攻擊美國首都華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）的發文，以及他轉發支持者、保守派評論員歐文（Candace Owens）的影片，內容是指已死的弗洛伊德不是一個好人。此外就是他就國內失業數據進行吹捧的推文，還有他反對人們不尊重美國國旗以及單膝下跪的內容。
↓↓↓特朗普6月5日在Twitter批評華盛頓市長鮑澤
The incompetent Mayor of Washington, D.C., @MayorBowser, who’s budget is totally out of control and is constantly coming back to us for “handouts”, is now fighting with the National Guard, who saved her from great embarrassment...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020
↓↓↓特朗普轉發保守派評論員歐文發言的影片
I don't care WHAT George Floyd did. The officer should have never treated him like that and killed him! But we still must ask: Is he a HERO? BLEXIT founder @RealCandaceO gave her thoughts: "The fact that he has been held up as a martyr sickens me." pic.twitter.com/0Tm47x5Cc8— Glenn Beck (@glennbeck) June 4, 2020
這場「推文風暴」是發生新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍然持續，以及美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死引發示威浪潮之際。前者3月起影響美國經濟，數以百萬計國民失業；後者在5月25日起觸發全國多處示威，部分演變成騷亂。特朗普政府處理手法備受爭議。這兩件事已開始導致他失去一些共和黨人支持，或會影響11月大選選情。
↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：