哈里梅根自爆被英國王室打壓　新書揭威廉王子與凱特真面目？

英國哈里王子與妻子梅根再度引爆好幾顆震撼彈！即將推出的新書《尋找自由：哈里與梅根及建立現代的王族家庭》（直譯）揭露兩人自覺受到王室內重臣的打壓，怕他們高昂的人氣會壓過伊利沙伯二世女王，且兩人被迫退出二線的位置，鎂光燈焦點必須留給兩位未來英國國王──查理斯王子與威廉王子，哈里堅信王室裏有人就是討厭梅根，會毫無理由的反對她，逼得他和梅根毫無選擇，只能出走。

這本書上市前，各方預期會抖出勁爆內幕，結果近幾天英國媒體才得知，作者得到梅根和哈里的支持，儘管兩人沒有坦承親自受訪，卻有許多他們的友人接受訪談，提供許多素材，因此書的內容偏向哈里與梅根這一方，換言之，英國王室就被修理得很慘。

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書中形容哈里把那些背後扯他與梅根後腿的王室老臣形容成像「毒蛇」一般險惡，認為他們阻撓自己和祖母直接面對面溝通的機會，他差點考慮「突襲面聖」，嚴重受挫之下，與梅根開始暗中計劃從王室出走，當他發表脫離重要成員的聲明，王室內部也到莫大的震撼，氣他如此行事，他則覺得沒有第2條路可以走。

外界多半揣測梅根與大嫂凱特之間關係欠佳，這本書則證實此說法，指哈里和梅根最後一次的公開王室勤務，恰巧威廉王子與妻子凱特也出席，梅根試圖給凱特眼神，哪知凱特根本連眼光朝向她都懶得，完全不想搭理，哈里雖然得到哥哥威廉的點頭招呼，但威廉與凱特一唱一和，擺明要將梅根當空氣，沒有意思要在最後一次的公開碰面時給個好聚好散的表示，讓哈里火冒三丈又不便發作。

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哈里也對自己老是被王室老臣看成「太敏感」、「太愛對外放話」感到不滿，書中再次強調，是哈里不想要繼續於公眾眼前被干擾、不能過想要的生活，梅根則讓他看到尋找自由的可能，因此毅然行動，就算掀起軒然大波也顧不得了。

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