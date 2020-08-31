【美國大選】特朗普喜寓工作於娛樂　與安倍晉三奉行高爾夫球外交

11月將代表共和黨出戰大選的美國總統特朗普（Donald Trump）熱愛打高爾夫球，無論面對疫情或是抗議，特朗普從未停止過打高爾夫球。作為一名億萬富豪，他旗下公司更在全球擁有多個高爾夫球場。外界指控他只顧打球不理政事，事實又是怎樣？

平均每星期打一次

特朗普早在2015年就曾揶揄時任總統奧巴馬（Barack Obama）打太多高爾夫球。對於被指上任後醉心打球疏於政事，特朗普最近更以奧巴馬做「擋箭牌」，指後者比他打得更多。

事實卻是另一回事，美國有線新聞網絡（CNN）翻查資料指出，奧巴馬在兩屆總統任期內打了333次高爾夫球，平均每8.77日打一次；特朗普至今已到過高爾夫俱樂部266次，平均每4.92日一次。

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「特式」高爾夫外交

難以計算的是，特朗普經常寓工作於娛樂，將高爾夫球與公務結合，更成為富有他「特式」的「高爾夫外交」。

特朗普解釋，「快速打一場高爾夫球」是他鍛煉的一種方式，稱許多勤奮工作的政界人士和商界人士都喜歡高爾夫球。「實際上，我打得很快，並且在高爾夫球場上也完成了很多公務。」

在這方面他又有道理，最著名的要數到他與日本首相安倍晉三，特朗普在任內與他打過5次高爾夫球，二人關係良好。

最近一次是2019年5月的日本訪問之旅，他與安倍在千葉縣茂原市打高爾夫球，日本職業高球名將青田功亦有參與。特朗普與安倍暢談高球經的同時，邊打球邊談生意，兩人更在融洽氛圍中留下愉快的合照。

特朗普：特朗普2019年5月出訪日本，並與安倍在千葉縣茂原市打高爾夫球。（Getty）

忙裏偷閒

特朗普曾提及，自己在大學時開始打高爾夫球，這意味他的球齡已超過50多年。不過，他選擇打球的時機不時引起爭議。5月23日在國殤日假期前夕，特朗普無懼新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，前往名下的「特朗普國家高爾夫球俱樂部」（Trump National Golf Club）打球。

2018年7月，特朗普結束在英國的工作行程後，轉飛到蘇格蘭自己名下的高爾夫球渡假村度過周末，之後才往芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki），與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行首腦會談。當時球場外有不少民眾示威抗議，以「迎接」特朗普。