菅義偉出任日本首相　在成功背後默默支持的「第一夫人」

日本自民黨總裁選舉結束，選前獲大部分黨友支持的內閣官房長官菅義偉大熱勝出，令他在9月16日順利接替因病下台的安倍晉三，成為新一任首相。大家在注視這位「令和大叔」之餘，新「第一夫人」的舉動亦成為討論熱話。

菅義偉的妻子是菅真理子，比71歲的丈夫年少5歲。兩人在擔任眾議員小此木彥三郎的秘書時認識，雙方感情隨即迅速發展。真理子本身傾向低調生活，而菅義偉當時仍未有意成為政治家，因此兩人的私生活甚少有人留意。

日本自民黨總裁選舉三名候選人的賢內助：石破佳子、菅真理子、岸田裕子（富士新聞截圖）

菅義偉的多年同學、秋田縣湯澤市前議員由利昌司透露，真理子在辦公室一眾女秘書中猶如大姊姊，而且非常堅強。菅義偉擔任11年秘書後，在38歲之時決定出選橫濱市議員，展開政治人生，真理子一直對丈夫投下信心一票，認為他絕對可以成為政治家。

菅義偉2019年7月在橫濱市街頭發表演說時，真理子在人群外默默支持丈夫。（富士新聞截圖）

真理子行事低調，而且並非愛好名牌產品之人，丈夫亦不會談及家事。曾擔任菅義偉秘書、橫濱市議員遊佐大輔形容，真理子充滿高貴氣質，同時非常溫柔，她每次在秘書辦公室見到對方時，都會感謝他為菅義偉盡心盡力，因此認為她親切對待丈夫秘書的態度實在很了不起。

菅真理子在靜岡縣就讀中學時曾參加排球部，同學形容她美麗可愛。（富士新聞截圖）

與菅義偉在2012年一同入閣的時任內閣府特命擔當大臣、群馬縣知事山本一太提到，曾經在皇宮的一個活動遇見真理子，並問她有沒有想過丈夫會出任內閣官房長官如此要職時，只表示「一直認為他可以擔以重任」。山本認為，真理子不是走到幕前的類型，而且很堅強和關心他人，加上不講排場，令大家會慢慢喜歡他，因此相信她可能成為獲外界討好的第一夫人。

真理子的一眾舊同學參觀國會，與菅義偉夫婦合照。（富士新聞截圖）

菅義偉出身農民家庭，在沒有政治家族背景下從基層搖身一變當選首相，其妻真理子亦被大讚「貼地、親民」，成為日本政壇佳話。即使菅義偉在政策上很大機會沿用安倍的路線，不過真理子遠離政治大光燈、專注家庭生活的原則，或有助國家擺脫安倍昭惠留下的「第一夫人爭議」風暴。