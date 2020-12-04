【王冠】如有雷同實屬不幸？　劇情到底有幾分真幾分假

Netflix影集《王冠》（The Crown）第四季熱播，描述英國王室1980年代的事跡，戴安娜王妃（Princess Diana）和首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）的角色首度亮相。不過劇集被指偏離史實，迫得英國文化大臣杜永敦（Oliver Dowden）開腔要求Netflix列明「故事純屬虛構」。到底劇情有幾多分是真的，有幾多分是假的？

劇集情節很多都是真實發生過的歷史事件，例如蒙巴頓勛爵（Lord Mountbatten）的死亡和福克蘭群島（Falkland Islands）戰爭等。王儲查理斯王子（Prince Charles）和戴安娜的婚姻觸礁也是不爭的事實。但王室歷史學家維克斯（Hugo Vickers）於《泰晤士報》（The Times）撰文指出，部份劇情都是因為戲劇效果而經過修改。

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戴卓爾夫人就任首相後按照傳統獲邀到巴爾莫勒爾堡（Balmoral）度假，不過劇情提到她和王室格格不入。維克斯指出，其實王室沒有如劇集所描述般苛待戴卓爾夫人，沒有女僕對她無視，沒有因為穿了不合適的裝束使她難堪，戴卓爾夫人也沒有因為工作繁重提前返回倫敦。雖然戴卓爾夫人的確對郊遊不特別感興趣，但每年於巴爾莫勒爾堡的假期仍然很愉快。

查理斯和戴安娜的婚姻是第四季的焦點。劇情提到二人訪問澳洲，戴安娜獲得當地人熱情款待，查理斯因此覺得自己黯然失色。維克斯表示，這種描述有部份是錯誤。他提到，他們當時相處很好，訪問行程被認為很成功，但戴安娜既高興又疲累，查理斯較關注行程對她的影響。不過後來所有人都只對戴安娜的打扮感興趣，不聽查理斯的演說，查理斯的確對此感到不滿。

「我們的婚姻有三個人，有點太擠擁。」戴安娜的一句名言道出卡米拉（Camilla）於查理斯內心的位置。《王冠》第四季自然能夠見到卡米拉的蹤影。根據維克斯所指，查理斯單獨訪問澳洲期間，卡米拉和戴安娜的確曾一起午膳，卡米拉想幫助對方，不過戴安娜則視為「劃地盤」的舉動。至於查理斯婚前向卡米拉贈送的手鐲也是真有其事，但維克斯指出，手鐲所刻的字是「GF」，代表「Girl Friday」，意指得力的女助手，不是戴安娜以為是二人的暱稱。

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