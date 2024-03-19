通過23條立法｜一文看清主體法例與附例罰則
立法會今日（19日）三讀通過落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例草案》，並會在本月23日刊憲生效，意味本港的維護國家安全制度更健全。《香港01》整理新法例下的各項罪行和罰則，讓讀者一目了然。
1.叛國等罪行
叛國：
一經循公訴程序定罪，可處終身監禁。
公開表明意圖犯叛國罪：
一經循公訴程序定罪，可處監禁14年。
沒有在合理切實可行範圍內盡快披露叛國者（即舊有的隱匿叛國罪）：
一經循公訴程序定罪，可處監禁14年。
未經准許提供非法操練：
一經循公訴程序定罪，可處監禁7年。
接受未經准許的非法操練：
一經循公訴程序定罪，可處監禁3年。
未經准許接受由境外勢力策劃或主導進行的非法操練：
一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。
未經准許與境外勢力合作或代為提供非法操練：
一經循公訴程序定罪，可處監禁10年。
2.叛亂、煽惑叛變及離叛，以及具煽動意圖的作為等罪行
叛亂：
一經循公訴程序定罪，可處終身監禁。
煽惑中國武裝力量成員叛變：
一經循公訴程序定罪，可處終身監禁。
知悉中國武裝力量成員即將放棄職責或擅離職守，仍協助該成員作出該行動：
一經循公訴程序定罪，可處監禁7年。
如勾結境外勢力，可處監禁10年。
藏匿或協助藏匿放棄職責或擅離職守的中國武裝力量成員：
一經循公訴程序定罪，可處監禁7年。
如勾結境外勢力，可處監禁10年。
煽惑公職人員離叛：
一經循公訴程序定罪，可處監禁7年。
如勾結境外勢力，可處監禁10年。
煽惑中央駐港機構人員離叛：
一經循公訴程序定罪，可處監禁7年。
如勾結境外勢力，可處監禁10年。
意圖煽惑叛變、離叛而管有煽惑性質的文件或物品：
一經循公訴程序定罪，可處監禁3年。
出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為、發表具煽動意圖的文字：
一經循公訴程序定罪，可處監禁7年。
如勾結境外勢力，可處監禁10年。
無合理辯解而管有具煽動意圖的刊物：
一經循公訴程序定罪，可處監禁3年。
3.與國家秘密及間諜活動相關的罪行
明知或有合理理由相信某資料、文件或其他物品屬或載有國家秘密，而非法獲取國家秘密：
一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。
如有意圖危害國家安全或罔顧是否會危害國家安全，可處監禁7年。
明知某資料、文件或其他物品屬或載有國家秘密，而非法管有國家秘密。或有合理理由相信某資料、文件或其他物品屬或載有國家秘密，並意圖危害國家安全，而非法管有國家秘密：
一經循公訴程序定罪，可處監禁3年。
明知某資料、文件或其他物品屬或載有國家秘密，並意圖危害國家安全，或罔顧是否會危害國家安全：
一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。
屬於或曾是公職人員，非法在離開特區時管有國家秘密：
一經循公訴程序定罪，可處監禁7年。
屬於或曾是公職人員或政府承辦商的人，非法披露指明國家秘密的資料、文件或其他物品：
一經循公訴程序定罪，可處監禁10年。
屬於或曾是公職人員或政府承辦商的人，明知該資料、文件或物品屬或載有國家秘密，而非法披露，指明國家秘密除外：
一經循公訴程序定罪，可處監禁7年。
若意圖危害國家安全，可處監禁10年。
明知某資料、文件或其他物品屬或載有國家秘密，而披露該資料或物品。或有合理理由相信某資料、文件或其他物品屬或載有國家秘密，並意圖危害國家安全，而非法披露該資料或物品：
一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。
明知某資料、文件或其他物品屬或載有國家秘密，並意圖危害國家安全，或罔顧是否會危害國家安全，而非法披露該資料或物品：
一經循公訴程序定罪，可處監禁7年。
非法披露因間諜活動所得的資料：
一經循公訴程序定罪，可處監禁10年。
屬於或曾是公職人員或政府承辦商的人，意圖危害國家安全，而非法披露看來屬機密事項的資料，不論該資料、文件或物品是否屬實：
一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。
若勾結境外勢力，可處監禁7年。
公職人員在違反其公務上的職責的情況下保留有關資料、文件或物品，或政府承辦商沒有遵從關於有關資料、文件或物品的交回或處置的正式指示，或沒有採取措施防止有關未經授權下披露：
一經循公訴程序定罪，可處監禁3個月及罰款2.5萬元。
披露官方資料，而能被人用於在沒有權限下取覽國家秘密或因間諜活動所得的資料：
一經循公訴程序定罪，可處監禁2年及罰款50萬元。
意圖危害國家安全，而接近、查察、從上方或下方越過、進入或接達禁地。或取得、管有有旨在對或擬對境外勢力有直接或間接用處的任何資料、文件或其他物品，或將之傳達予任何其他人：
一經循公訴程序定罪，可處監禁20年。
勾結境外勢力，明知或有合理理由相信虛假或具誤導性的事實陳述，而向公眾發布，意圖危害國家安全，或罔顧是否會危害國家安全：
一經循公訴程序定罪，可處監禁10年。
在沒有合法權限下進入禁地：
一經循公訴程序定罪，可處監禁2年。
不遵從不得進入或立即離開禁地等命令，或在禁地附近妨礙警察或其他獲授權人士履行職責：
一經循公訴程序定罪，可處監禁2年。
意圖危害國家安全，或罔顧是否會危害國家安全，而參加或支援境外情報組織，或接受其提供的利益：
一經循公訴程序定罪，可處監禁14年。
罔顧是否會危害國家安全，而作出某些行為，而有關行為構成參加或支援境外情報組織：
一經循公訴程序定罪，可處監禁10年。
4.危害國家安全的破壞活動
意圖危害國家安全，或罔顧是否會危害國家安全，而損壞或削弱公共基礎設施：
一經循公訴程序定罪，可處監禁20年。
若勾結外國勢力，一經循公訴程序定罪，可處終身監禁。
某人意圖危害國家安全，而在明知沒有合法權限下，就某電腦或電子系統作出某項作為，而該行為危害或相當有可能危害國家安全：
一經循公訴程序定罪，可處監禁20年。
5.危害國家安全的境外干預及從事危害國家安全活動的組織
配合境外勢力，使用不當手段，意圖帶來干預效果：
一經循公訴程序定罪，可處監禁14年。
身為該組織的幹事或以受禁組織的幹事身分行事，或自稱是該組織幹事，又或管理或協助管理該組織：
一經循公訴程序定罪，可處監禁14年及罰款100萬元。
容許受禁組織在處所內集會：
一經循公訴程序定罪，可處監禁7年及罰款25萬元。
煽惑或威脅他人成為受禁組織成員：
一經循公訴程序定罪，可處監禁7年及罰款25萬元。
為受禁組織牟取會費或援助：
一經循公訴程序定罪，可處監禁7年及罰款25萬元。
6.附屬法例
行政長官會同行政會議可訂立維護國家安全附屬法例，如違反附屬法例：
監禁不超過7年，罰款不超過50萬元。