密切關注口岸人流　林世雄：港鐵加密往落馬洲班次至每10分鐘一班

運輸及物流局局長林世雄今日（20日）在立法會上表示，政府及港鐵一直有留意通關口岸人流，發現周末及公眾假期早上和黃昏時段人流增加，東鐵線往來落馬洲站列車班次已加密至每小時6班車、即每10分鐘一班等。



政府指港鐵已因應口岸人流加密往落馬洲站的班次

現時落馬洲支線口岸的出入境人次較疫情前有所增長，但港鐵東鐵線往來落馬洲站的列車班次較往來羅湖站少一半，選委界立法會議員譚岳衡今日（20日）提出有關加強往來口岸的交通服務口頭質詢，要求當局交代港鐵會否在節假日或過境高峰期根據實際乘客量作出適切安排，靈活調整東鐵線往來落馬洲站的列車班次，以滿足乘客需要等。

林世雄表示，政府及港鐵一直有留意人流，發現周末及公眾假期早上和黃昏時段的人流有增加，所以東鐵線往來落馬洲站的列車班次由以往每小時5班車、即每12分鐘一班，加密至每小時6班車、即每10分鐘一班；同時，有鑑於整體於周末及公眾假期晚上使用公共鐵路來往羅湖及落馬洲支線的旅客數量有所增長，所以港鐵於同日起加密班次。

林世雄又指，使用落馬洲口岸的旅客可以選乘九巴第B1線往返元朗及天水圍，現時B1線在高需求時段提供最少每8分鐘一班車的服務，周末及公眾假期間期，九巴亦會靈活加強服務，實際開出的班次較編定的更為頻密。

他強調政府一向與公共交通謍辦商因應過境高峰期制定交通計劃，例如在農曆新年期間，運輸署亦與九巴預先安排，加派人手及車量，因應需求適時加班。

林世雄又表示，港深政府在2021年成立「港深跨界軌道基礎設施建設專班」， 推動港深西部鐵路洪水橋至前海，及北環綫支綫的跨境鐵路項目。其中，現正進行港深西部鐵路項目次階段研究，預計今年內完成；而計劃興建的北環綫支綫，亦將為深圳新皇崗口岸提供直接鐵路連接。港深雙方正積極推動相關規劃工作，並期望在今年內展開項目的詳細規劃和設計。

身兼北區區議會當然議員的選委界立法會議員陳月明關注新田居民出行不便，稱新田科技城陸續落成，認為有其急切性改善當區交通，如提供新田至落馬洲直通車等。林世雄表示會跟進該專巴情況，今年內會有適當安排。

劉國勳期望羅湖與落馬洲口岸開放時間看齊

民建聯劉國勳表示，羅湖及福田口岸的過境人數相約，但羅湖站及落馬洲站的班次及服務時間卻大為不同，羅湖站服務至晚上12時，落馬洲站僅服務至晚上10時半，期望兩者服務時間可「睇齊」。

林世雄表示，政府會視乎需要，與內地當局協商延長個別陸路口岸旅檢通關時間，進一步便利兩地人員往來。政府會密切監察各口岸的通關安排和旅客人流的情況，與各公共運輸營辦商保持密切的溝通， 適時增加班次，配合需求。