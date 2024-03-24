共享基金會｜梁振英赴洪都拉斯考察　晤副總統承諾協助防控登革熱

中國與中美洲國家洪都拉斯建交即將踏入一周年，由全國政協副主席梁振英創辦「港產」的國際醫療援助機構「共享基金會」，將會進駐當地協助預防登革熱。本身是共享基金會主席的梁振英，日前率領團隊轉機40多個小時抵達洪都拉斯，展開1000公里的醫療衛生考察之旅。梁振英在中國駐洪都拉斯大使于波的陪同下，與洪都拉斯兩位副總統和外長會面，承諾向當地所有32家醫院和其他合適場地捐贈10萬套快速檢測劑、6千台滅蚊燈、6萬卷蒼蠅紙、1千頂蚊帳和大量宣傳教育材料，冀能為當地人民提供更多人道醫援服務，促進人文交流，實踐「民心相通」。



共享基金會主席的梁振英，日前率領團隊轉機40多個小時抵達洪都拉斯，展開1000公里的醫療衛生考察之旅。（共享基金會提供）

共享基金會旨在結合香港和內地的資源和力量，為「一帶一路」沿線國家提供醫療人道救援，目前已在五個亞非國家協助消除白內障積壓病例，並在東帝汶啟動預防登革熱項目。在中國與中美洲國家洪都拉斯建交一周年之際，共享基金會主席梁振英和基金會總幹事陳英凝上周（3月18日）率領團隊遠赴該國多個城市，展開超過1000公里的考察之旅，到訪首都德古西加巴、南部城市聖羅倫素、北部城市聖佩德羅蘇拉、中部城市聖塔芭芭拉及西部城市聖羅沙德科潘，實地考察不同醫療機構，調研當地登革熱情況。

3月22日，梁振英和陳英凝在中國駐洪都拉斯大使于波的陪同下，與洪都拉斯副總統弗洛倫蒂諾、副總統古特雷斯、外長雷納等當地政要出席慶祝中洪建交一周年招待會。梁振英致辭時表示，為了促進兩國人民友誼，共享基金會願意盡快在洪都拉斯開展防控登革熱工作，結合及時診斷病患、保護其他民眾和全社會的宣傳教育，管控在洪都拉斯全國範圍的登革熱和其他蟲媒病的爆發風險。

梁振英和于波與洪都拉斯相關官員會面，商討預防登革熱的具體計劃。（共享基金會提供）

梁振英承諾，共享基金會將會儘快在洪都拉斯展開以下行動：向所有32家醫院和其他合適場地捐贈10萬套快速檢測劑、6 千台滅蚊燈、6 萬卷蒼蠅紙、1 千頂蚊帳和大量的宣傳教育材料；協助提升數字化的登革熱感染控制和監測能力；派出工作人員和志願者執行任務，協助保障當地人民的生命和健康；邀請當地醫療和公共衞生人員加入共享基金會的「全球醫學獎學金和培訓計劃」， 增進中洪兩國在醫療和公共衞生領域上的交流。

梁振英相信，基金會有望成為在中洪建交一周年後，在當地進行醫療人道救援的首個香港國際性非政府非營利慈善組織，以醫療援助的方式促進人文交流，實踐「民心相通」。他及後又與當地相關官員會面，商討具體計劃。另外，他也率團與當地中資企業及華人僑胞會面，了解當地的生活環境，希望與他們一起在地實踐「民心相通」的工作。