考察深圳生態園　陳勇冀中央支持本港與大灣區共同發展綠色產業

民建聯多名立法會議員考察深圳綠色環保生態園，包括參觀廢物焚化設施運作，及園內多項設施。身兼港區大代表的陳勇期望，中央能支持及推動香港與大灣區內地城市共同建構綠色環保、循環再造生態圈，共同發展綠色生態環保產業、循環再造產業。



民建聯的議員考察團成員還包括身兼人大常委的李慧琼和本身是中醫的陳永光，一行人於4月1日考察深圳綠色環保生態園。他們先後參觀園內廢物焚化設施運作、生態園的循環再生藝術展館、集控中心、煙氣處理車間、汽輪發電機組車間、重生驛站等設施。生態園現時每日處理生活廢物超過2300噸，不只處理南山區生活廢物，還處理福田區、羅湖區部分生活廢棄物。

深圳市羅湖區代表又分享共建大灣區生態融合發展區的情況，如研討南北跨境的「紅花嶺、梧桐山、八仙嶺生態走廊」如何提升港深之間的生態聯繫，助力兩地生物多樣性的共同保育及人文共享，提升郊野公園的系統管理。兩地生態融合發展亦可推動藍綠旅遊和低空經濟。

李慧琼盼加快共建綠色環保循環再造圈

李慧琼表示，深受這次到深圳調研經驗啟發，期望進一步加快大灣區內城市共同建設綠色環保循環再造圈，探討轉廢為能，發展深度合作，和解決都市發展和市民生活遇到的問題。

陳勇冀中央支持香港與灣區城市共同發展綠色產業

陳勇期望中央能支持及推動香港與大灣區內地城市共同建構綠色環保、循環再造生態圈，透過與香港與灣區內地城市的優勢互補，共同發展綠色生態環保產業、循環再造產業。他建議大灣區內城市探討合資方式營運綠色產業，共建、共享、共贏，推進大灣區綠色環保循環再造生態園。

陳永光：探討共建中藥材標準認證

陳永光以中醫角度提出共同推動中醫藥綠色生態保育、康養、旅遊。梧桐山、紅花嶺、八仙嶺等有大量嶺南獨有中草藥，可探討共同建立深港森林中藥材標準認證、中醫藥生態康養旅遊等。