23條｜華府稱限制港官員簽證　許正宇出訪紐約與芝加哥晤商界

華府上月稱因應本港通過和實施落實《基本法》23條立法的《維護國家安全條例》，將對本港多名官員實施簽證限制。特區政府今早（8日）宣布，財經事務及庫務局局長許正宇將由8日（紐約時間）展開訪問美國紐約和芝加哥行程，推廣香港的金融和專業服務。



許正宇此行主要與美國商界及學術界交流，暫時公布的行程未有與美國官方的接觸。



財庫局局長許正宇出訪美國（資料圖片）

美國國務卿布林肯上月底宣布，因應香港通過和實施《維護國家安全條例》，將對香港多名官員實施簽證限制，惟未有交代新簽證限制涉及的香港官員名單。當時有估計主要針對主力推動立法的相關官員。

特區政府今日公布，財經事務及庫務局局長許正宇將由8日（紐約時間）展開訪問美國紐約和芝加哥行程。許正宇此行旨在與美國商界和學術界進行交流，闡述香港金融服務發展的最新情況，並推廣香港的金融和專業服務。訪問期間，許正宇將與美國學者及金融和商業機構的領袖會面。

許正宇亦將參與包括在紐約為當地香港各界人士舉行的酒會、芝加哥由香港美中商會和香港貿易發展局合辦的早餐研討會，及在芝加哥舉辦的新春酒會。

許正宇將於4月13日返港。他離港期間，財經事務及庫務局副局長陳浩濂將署任財經事務及庫務局局長。