思路研究會倡設指引指導民間外交　促政府加強青年國情、港情培訓

民間外交近日在政圈廣泛討論，智庫「思路研究會」認為，有必要探索香港對於國家外交所能發揮的作用，香港應該圍繞國家總體的外交戰略，構建一套指導及支援香港民間組織的指引，展開民間外交發展的策略規劃和部署，參與民間外交的組織必須熟悉國情、港情。又認為政府要加強對民間組織、尤其是青年展開國情、港情培訓。



智庫「思路研究會」認為，香港應該圍繞國家總體的外交戰略，構建一套指導及支援香港民間組織的指引，展開民間外交發展的策略規劃和部署。（李宇婷攝）

民間外交活動必須體現及維護國家利益

思路研究會執行會長黃友嘉指，隨着《香港國安法》的實施，再加上維護國家安全條例已生效，以及完善選舉制度，「愛國者治港」原則全面落實，完整的保護國家安全的法律制度、政治制度、行政制度已經成型，黃友嘉認為，有必要深入探索香港對於國家外交所能發揮的作用。他表示，民間外交有別於一般的民間對外交往，有關民間活動必須能夠體現及維護國家利益，才能達至協助國家總體外交，有效補充官方外交是民間外交的目的。

他認為，香港應該圍繞國家總體的外交戰略，構建一套指導及支援香港民間組織的指引，展開民間外交發展的策略規劃和部署，由政府指引、培訓，乃至民間組織有序地開展對外交往活動。而參與民間外交的組織必須熟悉國情、港情，才能準確講好中國故事、香港故事，政府要加強對民間組織、尤其是青年開展國情、港情培訓。

本地組織應向在港外國組織 解說國安法

全國政協委員、思路研究會會長陳亨利表示，發達的商業及高端服務業是香港重要優勢，本地商界組織及專業組織，可與在港的外國商會和專業組織增強聯繫，將環球人才與本地企業聯繫，共同開拓全球合作。從商業或專業角度對香港國安法、維護國家安全條例等解說，維繫外國商界對香港營商的信心。

他又指，本地組織可與香港經貿辦、投資推廣署、香港旅發局及香港貿發局的全球辦事處網絡通力合作，在當地建立組織或聯絡機制，例如在當地設立香港商會等，匯聚當地的香港商業和專業力量，一方面便利港人在當地營商，另一方面也可為接觸當地政商界增加渠道，從而增進交往、擴展合作。

建立起細密的海外華人華僑聯絡網絡

全國政協委員、思路研究會副會長黃楚基指出，華人華僑一直被視爲是中國在海外的獨特資源，僑務工作一直是國家總體外交中的重要部份，香港有來自全國各地的同鄉會，當中廣東籍、福建籍、浙江籍居多，而海外華人華僑祖籍普遍集中於這三個省份。

他建議鼓勵、支持香港的各類商會、同鄉會等民間組織「走出去」，與海外，特別是與東南亞國家的華人同鄉會等民間組織密切聯繫，成為海外華人華僑與祖國之間的「超級聯繫人」，透過鄉情與海外民間建立更牢固的民間情感聯繫，建立起細密的海外華人華僑聯絡網絡，充當中國與海外就經濟、科技、文化交流合作的有效橋樑。

倡政府預留資金予機構對外慈善

思路研究會研究總監王昊表示，可鼓勵現有慈善組織或非政府組織，有策略地對外提供慈善支援，特區政府可每年預留特定資金，予非政府組織申請對外慈善，在「一帶一路」或東南亞發展中國家，由香港的非政府組織提供包括人道救援、醫療保健、傳染病防控等方面的慈善性質的服務。

吸引留學生方面，他認為可透過增加獎學金名額，吸引更多海外傑出學生，特別是東盟國家學生來港就學及開展研究工作。又可進一步展開跨國科研合作，舉辦國際會議、文化交流活動等，從而吸引世界各地年輕一代赴港交流，讓各地年輕人親身體會香港實際情況。