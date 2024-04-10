華豐大廈三級火｜陳國基：對多人死傷感傷痛　必定調查起火成因

油麻地佐敦道華豐大廈今日（10日）早上發生三級火，5人死亡，多人昏迷。政務司司長陳國基表示，對大火感到震驚及傷痛，政府重視事件，必定會調查了解起火成因。



立法會今日（10日）舉行前廳交流會，政務司司長陳國基率領文化體育及旅遊局局長楊潤雄、醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟等官員出席。（文睿攝）

陳國基：對慘劇感震驚及傷痛 必定調查起火成因

立法會今日（10日）舉行前廳交流會，政務司司長陳國基率領文化體育及旅遊局局長楊潤雄、醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟等官員出席。

陳國基會後見記者，就油麻地大廈大火造成死傷的慘劇感到震驚及傷痛，指火勢在今早8時54分受到控制，民青局及關愛隊已到現場提供協助，醫管局亦開設特別櫃檯協助傷者，政府必定向死傷者家屬提供支援。

陳國基強調，政府重視該事件，必定會調查了解成因，警方稍後會會見傳媒交代情況。

立法會今日（10日）舉行前廳交流會，政務司司長陳國基率領文化體育及旅遊局局長楊潤雄、醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟等官員出席。（文睿攝）

回應垃圾徵費 陳國基：而家話照行啊、擱置啊，都言之尚早

被問到有意見倡政府擱置垃圾徵費，陳國基表示明白這是全港市民關注的議題，故政府期望透過「先行先試」計劃了解市民習慣、金錢承受能力等，「所以而家話照行啊、擱置啊，都係言之尚早」，重申垃圾徵費是為了保護環境，至於如何達到目標，是要透過「先行先試」了解情況，預告5、6月政府會到立法會向議員交代情況。至於會否擔心垃圾徵費阻礙經濟發展時，陳國基表示，是次「先行先試」正是為了避免爭議，或被指責「政府咩都唔知」。

立法會今日（10日）舉行前廳交流會，政務司司長陳國基率領文化體育及旅遊局局長楊潤雄、醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟等官員出席。（文睿攝）

陳國基：國安法及23條是良藥 有病時可以醫

陳國基認為，今次交流會上議員與官員都一致認為現時是香港發展的黃金時間，認為未來要加強愛國教育，指《國安法》及基本法23條是良藥，「有病時可以醫」，但愛國教育則是提高預防力。他指，會帶領工作小組團結社會各界力量，透過學校、中華文化國家歷史、社區、及傳媒力量等推廣愛國教育。

他又提到，康文署成立弘揚中華文化辦公室，政府亦會與「愛國主義教育工作小組」合作，共同做好愛國教育。加上，今年是國家成立75周年，政府必定會多辦活動，令全港都有愛國氛圍。

陳國基又提到關愛隊工作情況，他指關愛隊已探訪了四萬戶長者及有需要家庭，提供逾七千次服務，民政總署更在社區推出「日夜都繽紛」的活動。

至於本港經濟發展方面，陳國基指商界及政府的努力，令到人氣轉化成財氣，但他都提醒市場的觸覺及頭腦都十分重要，不能單靠政府一力發展經濟。

楊潤雄：會加強與議員、業界交流

楊潤雄表示，在前廳交流會上向議員介紹康文署、旅遊的工作計劃，聽取了議員就旅遊項目、特色產品的意見，強調政府會按優先次序安排。楊潤雄強調，局方會加強與議員、業界等的交流。

跨境醫療方面，盧寵茂解釋為何外國人也可使用跨境醫療服務，他認為香港有能力都應協助有需要的人，但享用跨境醫療的非香港人必須是有特定需要，「個別醫療個案可以發揮香港優勢」，期望市民聚焦如何改善醫療服務。

盧寵茂又向議員介紹「醫健通」應用程式，及協助他們下載，他相信「醫健通」未來會成為重要平台，議員亦有為此提供意見，如跨境醫療資料流通；另外，議員亦就跨境醫療券、救護車、採購等提供意見。

麥美娟表示，今早與議員討論了青年及地區工作，感謝議員一直支持政府青年工作，提供不同意見，指政府近來推出的青年活動及計劃都受到青年歡迎，議員亦有就此提供意見；地區治理方面，議員關注關愛隊、區議會及三會工作的分配，有議員關注關愛隊如何更好做好地區、轉介工作等，亦有議員關注區議會會見市民計劃可如何改善等，強調政府會一一考慮議員意見。