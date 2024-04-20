十八區民政專員研修班考察浙江　了解「楓橋經驗」及「浦江經驗」

​特區政府民政事務專員地區治理研修班今日（20日）繼續浙江考察，深入了解中國式現代化及基層治理在浙江的實踐經驗。



研修班由民政及青年事務局局長麥美娟擔任團長，團員包括民青局常任秘書長林雪麗、民政事務總署署長張趙凱渝及十八區民政事務專員。一行人昨日由北京轉抵杭州，獲浙江省港澳辦副主任姚國文設宴款待。麥美娟表示，浙江是「楓橋經驗」的發源地，長期推動依靠群眾解決問題，鼓勵群眾「說事、議事、主事」的理念，創造性地解決社會矛盾和問題，有很多值得香港借鏡的地方，希望兩地將來在地區治理工作方面可更緊密交流合作。

研修班今日在諸暨市參觀楓橋經驗陳列館，了解「楓橋經驗」發展，以及以人民為中心，系統性防範化解矛盾的社會治理經驗，並參觀楓橋鎮便民服務中心，了解「楓橋經驗」如何在當地得以實踐。

之後又到訪東盛社區，與社區人員交流基層治理經驗，了解「楓橋經驗」如何向城市社區拓展延伸，包括統籌不同社會組織共同參與小區治理，為居民提供便捷服務。

其後研修班到了浦江縣月泉中學，了解「浦江經驗」，學習如何改善官民關係，加強基層治理，提升地區治理水平。最後到了新光村參觀，該村被活化成旅遊創客基地。

研修班明日（21日）繼續浙江行程，下午返港。