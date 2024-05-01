01統計・區議會｜一名議員兩個月無開會　有議員違規缺席帶團北上

新一屆區議會上場4個月，區議員按指引須至少有80%會議出席率，《香港01》統計今天（1日）發布的18區區議會3至4月會議出席記錄，發現只有民建聯東區區議員丁江浩一人違規缺席會議，與對上兩個月有11人違規比較，情況有改善。丁江浩接受《香港01》查詢時解釋，自己是培僑中學公民科全職教師，會以學生利益為先，因要帶學生到內地交流才缺席會議，曾經請假但不獲批，因與區議會事務無關。



另外，《香港01》發現有兩名議員請假次數比較多，其中離島區議會當然議員周玉堂3至4月缺席全數6次會議，請假均獲批，是全港區議員之冠；大埔區議會當然議員林奕權兩個月內6次會議有5次都請假不開會，獲區議會主席批准。



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《履職監察指引》規定會議出席率不得低於80%

選舉改制後首屆區議會，中央以至特區政府都對區議員有高期望，畢竟是全面落實「愛國者治港」，提升地區治理架構的里程碑。區議會秘書處一如既往公開會議出席記錄讓公眾查閱，每兩個月更新一次。根據《履職監察指引》，區議員每年在區議會大會、委員會或工作小組的出席率不得低於80%，列明「區議員如因公務或健康等理由未能出席區議會會議，必須在會議前向區議會秘書處遞交申請」，如果有合理理由獲批缺席會議，將不會被計算在出席率統計基數內。連續四個月未經同意缺席區議會會議，即喪失議員資格。

《香港01》統計1至2月出席率 共11名區議員違規不開會

《香港01》早前統計18區區議會1至2月出席記錄，發現有11名區議員違規缺席委員會或工作小組會議，引起關注。包括自由黨中西區區議員馮家亮、民建聯元朗區議員林偉明、元朗區議員林慧明、屯門區議員葉吉江、工聯會沙田區議員古偉冰、離島區議員周玉堂、觀塘區議員林瑋、民建聯觀塘區議員張琪騰、油尖旺區議員鄧銘心。違規缺席次數最多的是民建聯葵青區議員盧婉婷和民建聯北區區議員侯漢碩，各缺席2次會議

《香港01》統計3至4月會議出席率 僅丁江浩一人違規缺席

區議會今天（1日）發布的3至4月會議出席記錄，《香港01》統計發現只有1人違規缺席會議，他就是民建聯東區太北直選區議員丁江浩，沒有獲得區議會主席批准，缺席3月19日的東區區議會食物環境衞生委員會會議。與1至2月的區議會會議出席率相比，3至4月的違規缺席情況已有改善，上次違規缺席的議員已沒重犯。

丁江浩接受《香港01》查詢時解釋，自己是培僑中學公民科全職教師，因要帶學生到內地交流才缺席會議。（資料圖片）

丁江浩：帶學生到內地交流才缺席 請假不獲批

丁江浩接受《香港01》查詢時解釋，自己是培僑中學公民科全職教師，因要帶學生到內地交流才缺席會議，不可能委託其他教師帶團或為學生評核，「曾經向區議會請假不過唔批，話同區議會無關，唔係代表區議會參與，同咗主席講佢都諒解」。他說，會繼續兼任全職教師，並會以學生利益為先，不過未來會與區議會主席夾期才訂出交流團日子，避免再發生違規缺席情況。

三個出席率「滿分」區議會「破功」

新一屆區議會開局首兩個月時，大埔、西貢、九龍城三區區議會的大會、委員會、工作小組出席率均「滿分」，沒有區議員請假，亦沒有區議員違規缺席。

事隔兩個月，這三區區議會已「破功」，其中大埔區議會僅一人請假，導致出席率「滿分」的稱譽失守，他就是當然議員、大埔鄉事委員會主席林奕權。3至4月，大埔區議會有6次會議，林奕權有5次都請假不開會獲批，全屬委員會和工作小組會議，他僅出席區議會大會。

18區區議會之中，有一名議員請假次數最多，來自離島區議會的當然議員周玉堂，他本身是南丫島南段鄉事委員會主席。（資料圖片/吳鍾坤攝）

離島區議員周玉堂請假6次最多 兩個月沒開會

18區區議會之中，有一名議員請假次數最多，來自離島區議會的79歲當然議員周玉堂，他本身是南丫島南段鄉事委員會主席。3至4月，離島區議會有6次會議，周玉堂全數不開會，均獲主席批准請假，包括區議會大會、地區設施及工程委員會、食物環境衞生委員會、交通運輸委員會、社區參與及文化康樂委員會、地區基建及發展規劃委員會。

如果以開局4個月以來、共13次會議計算，周玉堂則有7次沒開會，佔會議總數逾一半，其中1次屬違規缺席交通運輸委員會會議。