T4公路｜張欣宇：沙田繞道通車後省時不多　長遠計負回報30億

造價接近70億的沙田T4號主幹路即將在5月3日下午重回立法會財委會提請撥款。立法會（新界北）議員張欣宇在《香港01》專欄撰文，直指T4在沙田繞道通車後，在沙田繞道通車後便不再具備關鍵的交通分流功能，總回報在2040年為負28億元。



T4大約需要六年施工，撥款後按計劃能夠在2030/31年通車使用。而按照政府估算，T4通車後大埔公路（沙田段）整體行車時間將減少8至16分鐘，以金錢量化每年帶來約5億元經濟效益。

但香港新方向立法會議員張欣宇指出，在沙田繞道通車後，T4便不再具備關鍵的交通分流功能，可節省的時間價值將大幅降低最少八成。他保守假設沙田繞道在T4落成後十年通車，屆時T4回報率僅爲負4%。即使拉長週期計算，T4通車40年後（2069年）的整體回報率仍然約為負2%。若用淨現值法（NPV）作評估，以折現率4%計，T4 總回報在2040年為負28億元，通車40年後為負30億元。

當全盤考慮運輸基建藍圖的未來發展後，T4 並非一項具經濟可行性的投資。 立法會議員張欣宇

張欣宇認為政府既然已經明言不會放棄沙田繞道，倒不如真正展現決心魄力，就由沙田繞道這個大項目開始推動全過程的改革優化。倘若沙田繞道能夠在未來10年內落成（4年設計規劃及5至6年施工），將可以解決大埔公路沙田段預計在2034年出現難以管理的擠塞情况，同時爲北部都會區的發展基建先行、創造容量、增加韌性。

張欣宇認為T4主幹路本身不涉及價值觀判斷，卻不僅在效益數字上存疑，民意基礎亦存在相當分歧和爭議，是否仍然值得强力推進，「答案已經躍然紙上」。

立法會財務委員會將於5月3日下午2時30分商討撥款。運輸及物流局為爭取立法會支持，早前將造價估算由71.6億減至68.1億元，包括改用成本較低的傳統物料建造隔音屏障以節省約1.2億元，縮減一部位於大涌橋路的升降機和橫跨城門河道的單車天橋以節省約1億元等。局方在回覆議員張欣宇的信件中表示，「往來新界東的市民和運輸經濟活動將繼續受交通日益阻塞的影響，經濟損失至少每年5億元。工程一日不上馬，社會只會得不償失。」