部門洩私隱｜葛珮帆：接二連三不可接受　如再發生應有官員問責

近日政府部門接連發生外洩個人資料事故，其中公司註冊處的事件影響約11萬人。立法會資訊科技及廣播事務委員會主席葛珮帆形容事件可大可少，一旦資料被公開惡意利用，後果可以很嚴重。她認為外洩事件接二連三發生是不能接受，政府應嚴肅調查，她認為隨著政府部門數碼化，公務員事務局要責成部門首長做好網絡安全，若再發生類似事件，要有人問責。



葛珮帆指政府部門接二連三發生外洩私院事件不能接受（資料圖片）

葛珮帆今早在港台節目《千禧年代》中指，資訊科技辦公室一直有指引，要求各個部門保護市民私隱，如果要求資科辦每日去管各部門的情況，並不切實可行。她認為隨著政府部門數碼化，部門首長要就相關事件問責，促請公務員事務局責成部門首長做好網絡安全，如果再發生類似事件，要有人問責或接受紀律處分。此外，她也認為當局根據合約追究承辦商責任。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑在同一節目說，公司註冊處外洩事件，絕對是系統設計問題，屬不應犯的錯誤，應在系統推出前就要發現。他促請當局汲取今次經驗，由資科辦作出檢視，不同部門本身有亦有資訊科技部門，日後成立數字政策辧公室，不應各自為政，不斷重覆犯錯。

至於機電署早前一度洩漏圍封強檢的17000個人資料，方保僑指出公共數據不應放在外間雲端伺服器，一旦承辦商更改系統權限，情況難以控制。