梁振英南沙漏夜趕回港飲新抱茶　大仔迎娶芬蘭索妻｜政壇諸事町

昨天（18日）仍在南沙考察的全國政協副主席梁振英，漏夜趕回香港，原來家有喜事！梁振英兒子梁傳昕今天（19日）結婚，媳婦是芬蘭人，兩人在瑞典的醫學院做研究時相識，婚後計劃在香港生活。



梁振英子梁傳昕結婚 媳婦是芬蘭人

梁振英在Facebook公布娶新抱喜訊，透露簡單而隆重的婚禮在家中舉行。從他發布的相片可見，梁傳昕和太太跪在地上，向梁振英和太太梁唐青儀敬茶，各人相當高興。他說，媳婦Mimmi Mononen（莫宓蓮）是芬蘭人，也是生命科學的博士，兩人在瑞典的卡羅琳醫學院做研究時相識，Mimmi Mononen曾在上海工作三年，兩人婚後計劃在香港生活。

政界紛紛留言祝賀，前環境局局長黃錦星、專欄作家屈穎妍留言恭喜梁振英，香港餐飲聯業協會會長黃家和則恭喜一對新人白頭到老，幸福快樂。

梁振英率外國商會考察南沙 漏夜趕回港

梁振英昨天（18日）才率逾30名駐港外國商會、企業代表考察南沙，漏夜趕回香港。他在南沙出席分享會時說，南沙可利用香港的國際化優勢，加強與各國商會及外國企業聯繫，同時商會和企業也可藉南沙作為進入灣區、開拓內地市場的理想地，雙方可探索更多合作機遇，共同將南沙建設成面向世界的高水準對外開放門戶。