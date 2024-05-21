民政處活化深水埗布藝市場　「橙光」主題寓意非夕陽行業

俗稱「棚仔」的深水埗臨時布藝市場，去年2月遷入通州街臨時街市。深水埗民政事務處最近聯同本地設計師Frances Minji重新設計及活化布藝市場，以「橙光」為主題代表日出，寓意布藝非夕陽行業，並邀本地書法家楊佳為新招牌題字，希望成為打卡熱點。



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深水埗布藝市場周四（23日）將舉行介紹會，今次設計靈感來自於區內具歷史色彩的建築和圖案，例如舊式的鐵閘、地磚、牆身、屋簷、郵箱和路牌，設計師利用不鏽鋼及亞克力做出舊式鐵閘的圖案， 面向通州街的風動牆設計靈感，來自布販常用的四方布辦，鏡面飾板代表深水埗不同時代的人和事。

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Frances Minji說布藝市場對面香港設計中心新會址的玻璃幕牆，可以映射到日落，金黃色的橙光會從玻璃窗反射到布藝市場，呈現不同顏色，就像布藝市場內五花八門的布匹。她說，有人或許認為布藝是夕陽行業，希望活化以「橙光」為主題代表日出，寓意香港時裝設計新一頁的開始，如唐代詩人盧照鄰 《江中望月》所言：「江水向愕陽，橙澄寫片光」。

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策展人青年研創Leslie Fok希望將通州街變成新地標，連繫深水埗布藝市場、香港設計中心及玉器市場，成為打卡熱點，吸引海內外設計師和遊客，推動中西文化交流，促進地區經濟發展。