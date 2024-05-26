陳茂波訪法國親解香港優勢　相信有助澄清誤傳、釋除誤解

正訪問法國的財政司司長陳茂波今天（26日）表示，向當地政商金融領袖重申香港的獨特優勢，包括行普通法、低稅制、資金自由流通等，引述有與會者表示獲得香港更全面的資訊，更直接了解香港新發展，相信能更好澄清一些誤傳、釋除誤解。



陳茂波在網誌表示，過去幾天出訪法國，主要是出席由粵、港、澳三地政府聯合主辦的經貿合作交流會，一起向法國以至歐洲的工商界推廣粵港澳大灣區的協同優勢，吸引他們來到大灣區投資興業，並指出香港可以發揮的獨特功能。

陳茂波說不論是經貿交流會、抑或其他的會面，都向法國的政商金融領袖重申香港的獨特優勢，包括在「一國兩制」下香港依然維持普通法、踐行法治；資金、貨物、人員、資訊自由流動；維持簡單低稅制和聯繫匯率；高效的商業運作；與國際最佳標準接軌等。他引述有與會者表示，特區政府積極走出來接觸不同界別的朋友，十分重要，相信通過直面提問和深入交流，除了讓他們獲得關於香港更全面的資訊，更直接了解香港在新階段的新發展外，也更好澄清一些誤傳、釋除誤解。

正訪問法國的財政司司長陳茂波今天（26日）表示，向當地政商金融領袖重申香港的獨特優勢。（陳茂波網誌相片）

陳茂波又說，有法國朋友跟他説，疫後曾經訪港，感覺香港在新階段下，跟疫情以前相比毫不遜色，這座城市依然充滿活力和魅力、穩定安全、高效運作，對香港始終有一份偏愛。明天（27日）陳茂波將轉往美國加州三藩市訪問，率領特區政府的代表團，與粵、澳代表團一起出席「中美灣區對話」以及「中美地方氣候行動高級別活動」。