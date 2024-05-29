不滿深圳一簽多行未有進展　田北辰質疑政府未盡全力爭取

中央陸續開放更多內地城市居民來港個人遊，年初提出把深圳居民一周多行簽注改成一簽多行的實政圓桌田北辰今日（29日）在立法會追問進展時，文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應稱，正與內地商討各種惠港措施，適當時候會提出及繼續爭取，又指田北辰的倡議著重零售角度，但旅遊業要同時考慮配套。不過，田北辰不滿楊的答覆，質疑政府有否努力反映爭取：「研究咩啫？適時咩啫？」



楊潤雄稱政府正與內地商討各項可能的惠港措施（梁鵬威攝）

中央惠港政策陸續推出，包括進一步擴展個人遊計劃至涵蓋59個城市，及把往來港澳人才簽注的適用範圍由粵港澳大灣區擴展至北京和上海。民建聯議員黃英豪在立法會大會上，問及一簽多行政策有否可能重新實行，文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，現時正與內地商討惠港措施，種種可行性都有，承諾繼續爭取包括開放更多內地城市來港自由行，只要對香港旅遊業有幫助，適當時候會提出。

但實政圓桌議員田北辰說，今年初擴大自由行城市至包括西安和青島，每日約增加100位旅客，但認為只屬配菜，主菜仍是摡600萬深圳戶籍居民由一周多行改成一簽多行。他稱，由一月問到現在，5000元免稅額屬國家稅制架構難以放寬，但讓深圳居民一周多來香港幾次也能達至同樣的經濟效果，斥道：「你研究咩啫？適時咩啫？有無向廣東省表達我哋好想要呢種嘢？」

楊潤雄回應指，田北辰的看法純從零售業角度看，旅遊角度要同時考慮配套和景點，希望旅客有整體體驗，不單考慮購物，要對旅客負責任。惟田仍不其答覆，指口頭質詢題目為提振零售業，和旅遊沒有關係。

嚴剛倡政府與業界合作吸引旅客重臨香港（梁鵬威攝）

政府下半年公布「新界北新市鎮土地用途建議」

而提出口頭質詢的選委界議員嚴剛說，目前旅客來港消費額偏低，建議當局考慮和業界共同合作吸引回頭客，關注當局日後會否考慮在北部都會區口岸規劃受內地旅客歡迎的主題商城作「專點專賣」，吸引更多內地旅客來港購物消費。楊潤雄稱會用各種可行方法吸引旅客來港，本周一新增八個內地城市納入自由行計劃之內，旅發局會派消費優惠，令旅客來港遊覽外，也能到不同零售點消費。

楊潤雄表示，當局未來會在羅湖、文錦渡、香園圍所在的口岸、商貿和產業區，藉3個陸路口岸的地利，有條件地在口岸的周邊發展休閒消費等商貿的產業，滿足跨境服務和民生消費的需求。他透露將於今年下半年公布的 「新界北新市鎮土地用途建議」交代有關詳情。

楊潤雄又指，去年本港零售業總銷貨價值為4066億元，其中訪港旅客總消費額佔18%，約為713億元，較疫情前2018至2019年的30%比例下降。他指過去數年疫情令內地居民的消費模式有變，更習慣網購，加上疫情後水貨客顯著減少，也是造成內地客在港消費額減少的原因之一，反映本港仍有空間做好零售業，政府及業界需共同努力，研究提高貨物質素，亦要在產品設計上創新求變，增加吸引力。