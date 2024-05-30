47人案｜多國表達憂慮　駐港公署：虛偽雙標令人不齒

民主派「35+」初選案，16名否認串謀顛覆國家政權罪的被告今日（30日）有裁決，當中14人罪成，劉偉聰與李予信脫罪，律政司將會上訴。澳洲外長黃英賢、歐盟對外行動署發言人、美英等國駐港總領館等發表評論。



外交部駐港特派員公署發言人稱，上述人士說三道四，公然詆譭香港民主、自由、人權、法治，肆意抹黑香港國際金融中心地位，美化開脫反中亂港分子，干預特區正當司法，發言人表示強烈不滿和堅決反對。



黃英賢表示，對於案中14人被判有罪深感憂慮，歐盟則表示，裁決顯示是香港的基本自由和民主被進一步侵蝕，令人質疑香港的開放和多元性。

外交部駐港特派員公署發言人表示，任何人都不能打著民主旗號從事違法活動還企圖逃脫法律制裁，指被告串謀透過初選企圖奪取立法會控制權，癱瘓特區政府，以破壞、摧毀或推翻《基本法》和「一國兩制」方針確立的現行香港特區政治制度和架構。發言人稱，特區司法機關依法辦案，全力防範、制止和懲治危害國家安全的行為，合理合法，正當正義，不容置喙，中央政府予以堅定支持。

發言人批評，有關國家個別政客對自身國家安全立法密不透風、濫用國安概念的事實裝聾作啞，卻公然踐踏香港法治，其虛偽雙標令人不齒，干預香港事務和中國內政的險惡用心路人皆知。

發言人強調，中央政府全面准確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。任何企圖顛覆國家政權的行徑都難以得逞，任何干涉別國內政的圖謀都徒勞無功。公署敦促有關政客恪守國際法原則和國際關系基本準則，立即停止插手香港事務，停止縱容包庇反中亂港分子，停止破壞特區法治與司法獨立。