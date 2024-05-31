財委會批7.8億元提升司法機構資訊科技設施　議員促避免安全事故

立法會財務委員會今日（31日）召開會議，通過於加路連山道新區域法院大樓提供資訊科技基建設施，以及為司法機構的資訊科技基建設施進行升級工程，涉款金額約為7.8億元。



司法機構建議在加路連山道興建一座新區域法院大樓，將以雙塔式設計，共設有70個法庭，較以時大增32%。（區議會文件截圖）

田北辰：最高級別系統或都會受到網絡攻擊

會議上，實政圓桌立法會議員田北辰稱，最近都有資訊安全事故，社會都關注資訊保安，可惜今日資科辦無人出席會議。他表示，今次申請的撥款是最高等級保安設計，但之前政府同等級的系統都出事，質疑本次系統所謂最高等級是否仍會不足。此外，他表示早前出事原因部份因為承辦商不跟指引，日後如何確保承辦商遵守。

司法機構政務長梁悅賢稱，司法機構一直參照資科辦制定資訊科技策略，並有持續檢討，指引從2022年開始不斷更新，會適時參照指引再更新計劃。她強調十分關注資訊科技保安，法庭數據文件一定要嚴格保護，亦一直都有多層防火牆，會識別網絡侵略，並會檢視不正常的資訊流轉。此外，她表示有向供應商購買服務，而日常操作都是公務員、合約制的資訊科技人員處理。

立法會議員陳健波則問及司法機構過去9年有否停機、駭客意外。梁悅賢表示，過去數年都會有資訊科技保安事件，包括釣魚、威脅郵件嘗試衝破系統，但都識別到以及適時有反應。本次希望加高防禦進一步做好保安係統。

立法會司法及法律事務委員會2月參觀灣仔法院大樓內的新大型法庭，了解加路連山道新區域法院大樓的設施。（立法會）

楊永杰問為何自設雲端 司法機構：非政府一部份

A4聯盟立法會議員楊永杰質疑，為何需要自費設立雲端，而並非直接使用政府雲端，並問及是否可以節省很多人手。梁悅賢稱，設立雲端系統因為司法機構不是政府一部份，法庭文件數據要獨立處理，建議亦得到政府同意，而資科辦都有監督計劃運作並提供專業意見。

另外，財委會通過將屋宇署的1個總屋宇測量師 ／總結構工程師雙專業有時限編外職位（首長級薪級第1點）轉為常額職位，新思維立法會議員狄志遠投下反對票。