23條｜訂閱受禁者羅冠聰Patreon會否違法？湯家驊分析一中招關鍵

政府今天（12日）動用基本法23條，向6名涉嫌違反國安罪行被通緝的英國港人，包括羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達，施加6項新的禁制措施，撤銷特區護照及禁止提供資金等。



羅冠聰本身有經營的Patreon網上訂閱平台，月費由40元至795元不等，翻查平台簡介提到內容包括民間外交經歷、國際戰線等。



行政會議成員、資深大律師湯家驊被問到香港市民訂閱羅冠聰的Patreon會否違法，他說，訂戶能觀看Patreon內容，難以辯稱自己對支持的行為不知情，訂閱Patreon等如提供資金，有機會違法。



政府刊憲點名六名在逃英國人士實施四項禁制措施，包括羅冠聰。（資料圖片）

羅冠聰等6名被通緝英國港人 遭禁提供資金、撤銷特區護照

政府今天（12日）刊憲，保安局局長引用落實基本法23條的《維護國家安全條例》，對身處英國被通緝的羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達，實施多項禁制措施，包括禁止提供資金、禁止與不動產相關的某些活動、禁止與涉及潛逃者的合資企業或合夥，以及撤銷特區護照。

當中，蒙兆達被施加多一項受禁措施，被暫時罷免董事職位，本身是大律師的霍嘉誌則被暫時吊銷執業資格。

身處英國被港府通輯的羅冠聰，本身有經營的Patreon網上訂閱平台，月費分四級，由40元至795元不等。（網頁截圖）

身處英國被港府通輯的羅冠聰，其Patreon網上訂閱平台簡介提到，分享民間外交秘辛經歷、國際戰線多面體等。（網頁截圖）

羅冠聰Patreon月費最高795元 內容簡介包括民間外交、國際戰線

羅冠聰本身有經營的Patreon網上訂閱平台，月費分四級，由40元至795元不等，平台簡介頻道內容：包括訪問、演講、活動摘錄精華；民間外交秘辛經歷；生活哲學、細思、觀察、文化；留學頂尖院校的奇特風景；國際戰線多面體；創作散文，短篇；個人直接對話，聆聽，分享，啟蒙。

行政會議成員、資深大律師湯家驊被問到香港市民訂閱羅冠聰經營的Patreon網上訂閱平台會否違法，他說訂閱Patreon等如提供資金，有機會違法。（資料圖片／盧翊銘攝）

訂閱受禁者羅冠聰Patreon會否違法？湯家驊分析一關鍵

行政會議成員、資深大律師湯家驊被問到香港市民訂閱羅冠聰經營的Patreon網上訂閱平台會否違法，他說，新施加的禁制措施，有助禁止相關人士繼續獲取資金危害國家安全，由於訂戶能觀看Patreon內容，難以辯稱自己對於支持甚麼行為不知情，訂閱Patreon等如提供資金，有機會違法。

至於6名受禁人士被撤銷特區護照，湯家驊認為未必妨礙到他們的活動，因可以申請海外護照 。（資料圖片）

撤銷特區護照的影響？湯家驊：若申請海外護照未必造成妨礙

至於6名受禁人士被撤銷特區護照，湯家驊認為未必妨礙到他們的活動，因可以申請海外護照，相信若被通緝的受禁人士有意回港自首，特區政府會有所安排。

另一項受禁措施是暫時吊銷大律師霍嘉誌的執業資格，湯家驊認為會否影響海外執業資格要視乎不同地方的要求，部分國家或地區只要求申請者通過執業試，亦有部分地區會要求申請執業者有其他地區的專業資格。