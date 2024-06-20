翻新活化舊政總記者室　林定國：充滿感情和回憶｜政壇諸事町

現時的律政中心屬一級歷史建築，前身為舊政府總部。律政司司長林定國今日（20日）在社交平台指，上任後覺得這間保留了1980年代陳設的前記者室閒置不用非常可惜，建議進行翻新，並保留原貌，昨日正式首度啟用。他稱：「以後大家便有多一個約我做訪問的好地方。」



律政中心翻新以政總的記者室（林定國FB圖片）

翻新後的記者室仍保留上世紀八十年代的特色（林定國Fb圖片）

仿製的舊式電話（林定國Fb圖片）

林定國指，內裡設施、陳設，不論是政府同事、議員、訪客、甚至記者，都充滿感情及回憶。資深一些的傳媒人定會記得在中座大堂守候行政會議散會，或者政府有重大決策宣布後，大伙兒趕到記者室報料的場景。

他又指，翻新過程包括房間採用雲石覆面，最前面政府發言人專用的雲石講台，黑色皮面長椅等。至於原有的電話因太陳舊，只好換上仿製的舊式電話，目的是盡量讓大家一窺昔日風貌。

律政中心前身為舊政府總部（資料圖片）

前中區政府合署建築群三幢大樓均為戰後樓宇，東座於 1954年落成；中座及立法局會議廳於 1956年落成；西座則在1959年落成。立法局於1985年遷往前最高法院大樓後，中座新翼於1989年擴建而成。座落下亞厘畢道的西座在1998年進行大規模改建。大樓均為低矮建築物，建築群表現出20世紀初至中期盛行的實用主義建築風格特色。多年來，三幢大樓的外部都曾經改建，包括加建樓層和改變裝飾等。

舊政府總部（黑白相片/發展局網站）

隨著中區政府合署的辦公室於2011年底遷往添馬新政府總部，三幢大樓一度空置。根據於2009年完成的文物顧問研究的建議，中座及東座保留予律政司使用，自2015年8、9月起，成為律政司主要的辦公室。前中區政府合署亦改名律政中心。至於西座，政府於2012年底決定予以重新使用，供律政司餘下辦公室及一些法律相關組織使用。