香港01八周年｜梁君彥：團結護國安　擁抱新機遇

撰文：梁君彥（立法會主席）

立法會主席梁君彥指為民喉舌乃傳媒天職。（黃浩謙攝）

欣逢《香港 01》成立八周年,特此申賀。報道事實,為民喉舌乃傳媒天職,尤其是關乎市民福祉的社會政策或議題,很多時都有賴媒體如實報道和獨到評論,助公眾掌握事態。最近,特區完成了就《基本法》第二十三條立法的工作,在過程中,《香港 01》以專業中肯、深入淺出的「到位」報道,讓讀者更容易了解立法會議員改善法案的建議,以及法案的重要性。

維護國家安全是香港特區的憲制責任,立法會今年 3 月 19 日以全票通過《維護國家安全條例草案》,條例於 3 月 23 日刊憲生效,由行政長官帶領第六屆特區政府和第七屆立法會,圓滿完成這項歷史任務,是「一國兩制」實踐中具有里程碑意義的大事,亦標誌着香港由治及興步入新階段。政府官員和立法會議員,同心攜手做好國家安全的守護者,急市民所急,亦急國家所急,彰顯行政和立法機關的良性互動達至新高度。

李家超在3月22日簽署《維護國家安全條例》翌日刊憲生效，完成《基本法》23條立法。（特首辦）

國安才能家安,經歷過 2019 年社會動亂,我和全港市民一樣,對此有深刻體會。香港是高度開放的國際城市,隨着地緣政治日益複雜,總體國家安全觀當中的經濟安全、金融安全、網絡安全等範疇,都與市民生活和福祉息息相關,《維護國家安全條例》實施後,香港和國家有更好保障,再無後顧之憂,可聚精會神拼經濟、謀發展。

完成立法後,香港接下來的當務之急,是要開拓和激活高質量發展的動能,把握國家飛躍發展帶來的新機遇。政府更需要積極有為,全面尋商機、搶人才、重創新、惠民生,精準施政;立法會議員則繼續做好「民意代言人」職責,如實向政府反饋民情,為改善民生出謀獻策,更要協助宣傳好政府措施,使政策更容易「落地」,方可實現政通人和。

梁君彥指作為國際金融中心,香港本身具備傳統優勢（資料圖片）

香港的機遇處處,挑戰亦然。作為國際金融中心和盛事之都,香港本身具備傳統優勢,但面對各地激烈的競爭,我們不能只靠「食老本」或沿用舊思維,而是務必在維持傳統產業的高效發展之餘,各行各業要靈活應變,通過升級轉型應對困難和挑戰。政府要做好「民生擔當」,帶領港人善用創新科技,構築香港競爭力的新優勢,進一步融入國家發展大局。

港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（政府新聞處相片）

正如中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在「全民國家安全教育日」開幕禮上所言,明天的香港注定是輝煌、美好。我相信建立一個繁盛美好的家園,不是一朝一夕,實有賴每位香港市民團結一致,堅定朝目標進發。

今年是《香港 01》創立 8 周年,傳媒行業同樣面對各種新挑戰、新機遇。在追求快速傳播、即時性,以及高點擊率的網絡媒體生態之中,我期望《香港 01》繼續不忘初心,秉持客觀中立報道,緊貼民情民意。在充滿挑戰和機遇下,保持高質報道,以健筆鐫刻國家和香港的好故事,傳播至更廣、更遠的讀者。