香港01八周年｜陳國基：國安家好　攻守兼備

撰文：陳國基（政務司司長）

政務司司長陳國基指完成二十三條立法，香港踏上「四個更好」新起點。（廖雁雄攝）

完成《基本法》第二十三條立法，踏上「四個更好」新起點

憑藉特區政府與立法會群策群力，加上社會各界同心同德，香港切實履行《基本法》第二十三條立法的憲制重任，《維護國家安全條例》在2024年3月23日刊憲生效，標誌着全港上下堅定保家衞國的無比決心，使命光榮、意義重大。

今次完成《基本法》第二十三條立法，並非我們維護國安工作的終點，而是踏上「四個更好」的新起點。在香港由治及興的新征程上，大家務須同心同向、同力同行，做好「攻守兼備」。

落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例》已於3月23日刊憲生效（特首辦）

第一，更好築牢國安屏障。《維護國家安全條例》連同《香港國安法》及其他有關維護國安的法律，為香港構成健全的維護國安法律制度和執行機制，既全面涵蓋《基本法》第二十三條下七類危害國安的行為，亦按香港實際情況和需要加以防範、制止和懲治危害國安的行為和活動。

事實上，國安領域形形色色，除了政治安全、國土安全等傳統領域外，亦包括經濟安全、金融安全、社會安全、文化安全、科技安全等，與香港發展「八大中心」策略定位息息相關。加上當前世界百年未有之大變局加速演進，我們務必秉持高度風險意識，全面落實維護國安法律制度和執行機制，並在方方面面做到居安思危、防患未然。

第二，更好聚焦加速發展。有了更安全穩定的營商和生活環境，特區政府與社會各界便可集中精力發展經濟、改善民生，貫徹良政善治，達致長治久安。我們會致力強化國際金融、航運、貿易、創科等中心的策略定位，發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，並繼續引進重點企業和招攬優秀人才落戶香港。同時，我們會着力凝聚政、商、民三方力量，深化精準扶貧乃至地區治理，解決廣大民眾，尤其是基層老百姓的急難愁盼，增強他們的獲得感、幸福感和安全感。

政府舉辦全民國家安全教育日，教育市民國家安全的重要性（歐嘉樂攝）

第三，更好推動國安教育。《維護國家安全條例》賦權政務司司長就國安教育的宣傳、指導、監督和管理等發出指示。維護國安做得到位，離不開教育工作從小做起，並在全社會深耕細作。由我領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」已成立「愛國主義教育工作小組」，會在學校教育、本地社區、歷史政經文化、傳媒宣傳這四個範疇推動愛國主義教育。特區政府會與工作小組緊密合作，將愛國主義教育、國安教育與中華文化教育結合推展，將愛國愛港精神融入大眾日常生活中，增強市民防範和抵禦國安風險的自身「免疫系統」，使他們對國安風險「百毒不侵」。

第四，更好作出前瞻部署。國際形勢變亂交織，國安挑戰瞬息萬變，在建成健全的維護國安法律制度和執行機制的同時，我們務必繼續警惕反中亂港勢力，他們不會輕言放棄，依然蠢蠢欲動、伺機而動。《維護國家安全條例》授權行政長官會同行政會議訂立附屬法例，就《香港國安法》、《香港國安法》的解釋及《維護國家安全條例》的規定訂立具體落實細節，當有需要時即能果斷出手，防範和化解國安風險。

陳國基在文中指，有國安才能有港安，才能有家安家好（資料圖片）

有國安才能有港安，才能有家安家好。我殷切期待，亦充滿信心，特區政府聯同社會各界會凝心聚力，繼往開來，做好「攻守兼備」，推動高質量發展與高水平安全良性互動，為「一國兩制」實踐行穩致遠保駕護航，構建香港成為更宜居宜業宜遊的國際大都會，不負國家所託，不負市民所望。