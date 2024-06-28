香港01八周年｜麥美娟：關愛隊與民政專員相輔相承 家和萬事興

撰文：麥美娟（民政及青年事務局局長）

麥美娟撰文賀《香港01》八周年（林靄怡攝）

香港踏入由治及興的新階段，特區政府於去年推行完善地區治理，完成全面貫徹落實「愛國者治港」原則的制度建設，構築了嶄新的政府與市民合作地區治理架構，既有肩負政府地區治理的18區民政事務專員（民政專員），也有具更廣泛代表性的新一屆區議會，與新生的社會服務體系、來自地區的地區服務及關愛隊伍（關愛隊）相互配合。未來地區治理工作的重點將會是透過政府與市民之間緊密合作，同心協力體現「民政幫到你」的精神，更好地服務市民，讓廣大市民增添獲得感和幸福感。

麥美娟率領十八區民政專員的地區治理研修班，在北京獲國務院港澳辦副主任王靈桂接見。（民政及青年事務局）

為了把地區治理工作做得更到位，我剛於4月率領18位民政專員到北京和浙江交流地區治理心得。國務院港澳事務辦公室副主任王靈桂更百忙中抽空和我們見面。王靈桂副主任勉勵民政專員要繼續以民為本，盡心盡力做好地區工作，為市民建設一個美好的社區，又提醒我們「民生無小事」，一定要做好市民所關心的工作，處理好市民在地區所遇到的問題。其後，研修班轉到浙江省，透過學習「楓橋經驗」和「浦江經驗」，了解到統籌不同社會組織共同參與小區治理的理念，提升地區治理水平。

經過這幾天上課和實地考察後，當我與研修班各成員作分享時，發現大家皆感到此行影響很深，要做到「民政幫到你」，就是要做到及早發現、及早解決市民的問題，令市民在社區生活有獲得感和幸福感。

要邁向此目標，除了身兼18區區議會主席的民政專員與區議員的投入之外，還需要有在完善地區治理下扮演重要角色、紥根地區的關愛隊配合和支援。政府把全港18區劃分成452個小區，每小區一隊由8至12人組成的關愛隊，他們的工作以小區為本，深入並直接接觸市民，推展關愛活動，例如探訪有需要人士、舉辦健康講座、提供體檢和義剪等服務。他們雖然全是義務工作，但都全情投入。

風暴下，荃灣區的關愛隊亦有出動為入住庇護中心嘅市民送上關心關懷（民青局FB圖片）

關愛隊也會協助處理突發和緊急事故。去年九月香港受特大暴雨影響，石澳道發生山泥傾瀉和路陷，受影響路段因需要進行緊急斜坡工程而暫時封閉，南區民政處隨即和南區關愛隊出動，乘消防滅火輪，用水路運送部分物資到石澳，包括乾糧、藥物和電話卡；18區民政事務處亦組織關愛隊和地區團體，加快在各區清理道路和受影響住戶的家居雜物、維修故障設施等。

今年四月，佐敦華豐大廈發生三級大火，導致多人傷亡，除了多個政府部門全力協助受影響的居民和旅客外，油尖旺區亦出動了全部20隊關愛隊，接近總動員，超過200位隊員及義工，聯同多名區議員前往火警現場、醫院、臨時庇護中心等地點提供緊急支援。在民政處設於華豐大廈外的跨部門援助站，關愛隊也協助為居民提供資料，向未能返回單位的居民派發飯盒。

民政及青年事務局舉行佐敦三級火警善後油尖旺區關愛隊及地區人士感謝暨分享會，公布推出關愛隊傑出表現嘉許計劃。（民政及青年事務局）

今次火警同時影響了大廈內多間賓館，區議員聯同關愛隊亦有協助賓館旅客，舉例有一對法國旅客要趕赴行程，但因大廈未解封，未能及時取得行李便已離港，關愛隊等待樓宇解封後，協助旅客取回賓館內的行李，並寄回給旅客。另外，有一對遼寧的旅客，關愛隊不但幫助他們安排了臨時住宿，更提供醫療協助。幾位旅客都感謝關愛隊的協助，並表示會再來香港旅遊。

我要一再表揚這四百多隊關愛隊的隊員和義工為社區積極行義，而政府所撥的資源亦全是用於為市民提供服務。關愛隊與民政專員相輔相承，在地區層面上「第一線接觸市民」，發揮政府與市民之間的溝通紐帶作用，期待能集合各方力量，共同建設關愛共融的社會，達至香港「家和萬事興」！