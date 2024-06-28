香港01八周年｜麥美娟：關愛隊與民政專員相輔相承 家和萬事興
撰文：麥美娟（民政及青年事務局局長）
香港踏入由治及興的新階段，特區政府於去年推行完善地區治理，完成全面貫徹落實「愛國者治港」原則的制度建設，構築了嶄新的政府與市民合作地區治理架構，既有肩負政府地區治理的18區民政事務專員（民政專員），也有具更廣泛代表性的新一屆區議會，與新生的社會服務體系、來自地區的地區服務及關愛隊伍（關愛隊）相互配合。未來地區治理工作的重點將會是透過政府與市民之間緊密合作，同心協力體現「民政幫到你」的精神，更好地服務市民，讓廣大市民增添獲得感和幸福感。
為了把地區治理工作做得更到位，我剛於4月率領18位民政專員到北京和浙江交流地區治理心得。國務院港澳事務辦公室副主任王靈桂更百忙中抽空和我們見面。王靈桂副主任勉勵民政專員要繼續以民為本，盡心盡力做好地區工作，為市民建設一個美好的社區，又提醒我們「民生無小事」，一定要做好市民所關心的工作，處理好市民在地區所遇到的問題。其後，研修班轉到浙江省，透過學習「楓橋經驗」和「浦江經驗」，了解到統籌不同社會組織共同參與小區治理的理念，提升地區治理水平。
經過這幾天上課和實地考察後，當我與研修班各成員作分享時，發現大家皆感到此行影響很深，要做到「民政幫到你」，就是要做到及早發現、及早解決市民的問題，令市民在社區生活有獲得感和幸福感。
要邁向此目標，除了身兼18區區議會主席的民政專員與區議員的投入之外，還需要有在完善地區治理下扮演重要角色、紥根地區的關愛隊配合和支援。政府把全港18區劃分成452個小區，每小區一隊由8至12人組成的關愛隊，他們的工作以小區為本，深入並直接接觸市民，推展關愛活動，例如探訪有需要人士、舉辦健康講座、提供體檢和義剪等服務。他們雖然全是義務工作，但都全情投入。
關愛隊也會協助處理突發和緊急事故。去年九月香港受特大暴雨影響，石澳道發生山泥傾瀉和路陷，受影響路段因需要進行緊急斜坡工程而暫時封閉，南區民政處隨即和南區關愛隊出動，乘消防滅火輪，用水路運送部分物資到石澳，包括乾糧、藥物和電話卡；18區民政事務處亦組織關愛隊和地區團體，加快在各區清理道路和受影響住戶的家居雜物、維修故障設施等。
今年四月，佐敦華豐大廈發生三級大火，導致多人傷亡，除了多個政府部門全力協助受影響的居民和旅客外，油尖旺區亦出動了全部20隊關愛隊，接近總動員，超過200位隊員及義工，聯同多名區議員前往火警現場、醫院、臨時庇護中心等地點提供緊急支援。在民政處設於華豐大廈外的跨部門援助站，關愛隊也協助為居民提供資料，向未能返回單位的居民派發飯盒。
今次火警同時影響了大廈內多間賓館，區議員聯同關愛隊亦有協助賓館旅客，舉例有一對法國旅客要趕赴行程，但因大廈未解封，未能及時取得行李便已離港，關愛隊等待樓宇解封後，協助旅客取回賓館內的行李，並寄回給旅客。另外，有一對遼寧的旅客，關愛隊不但幫助他們安排了臨時住宿，更提供醫療協助。幾位旅客都感謝關愛隊的協助，並表示會再來香港旅遊。
我要一再表揚這四百多隊關愛隊的隊員和義工為社區積極行義，而政府所撥的資源亦全是用於為市民提供服務。關愛隊與民政專員相輔相承，在地區層面上「第一線接觸市民」，發揮政府與市民之間的溝通紐帶作用，期待能集合各方力量，共同建設關愛共融的社會，達至香港「家和萬事興」！