香港01八周年｜梁振英：香港未來的發展願景

撰文：梁振英（全國政協副主席）



大家對願景都有共識，於經濟就是繁榮，於社會就是穩定，於民生就是解決住屋和貧窮問題。社會民生工作無財不行，因此今天我集中談經濟。

對經濟發展大家都有共同願景，就是增加香港人的收入，提高做生意的利潤。

願景易得，「怎樣做」才是問題。社會對「怎樣做」有點不知所措，甚至藥石亂投。過年寫揮春，「生意興隆」是願景，但生意要興隆起來， 是「怎樣做」的問題，換句話說，「由治及興」的「興」字怎麼寫？

先談做什麼。

談問題要談得具體，做生意，籠統說我計劃做零售，那到底是賣珠寶還是賣五金，做街坊生意還是做旅客生意？同理，香港的產業發展不能只說做金融、貿易物流、專業服務和旅遊，因為太空泛。香港的金融和倫敦的金融和東京的金融內涵都很不一樣。香港只有七百多萬人，不能凡事都做，也沒有這個必要，因此對「做什麼」這個問題要精準回答，而回答這個問題之前必須弄清楚在 香港的服務對象、生意夥伴眼中，香港的獨特優勢是什麼？

香港的獨特優勢就是在國內國外有百多年歷史的商譽，內地經濟增長放慢之後，速度仍然比全球平均高，加上幅員廣大，東方不亮西方亮，不斷冒出新機遇，香港工商專業界要對內地有更全面和深入的認識，做好精準對接，商會和專業團體要為中小企會員做好調研，責無旁貸。

香港的獨特優勢就是在國內國外有百多年歷史的商譽，香港的產業可以在多方面補充內地的不足，尤其是解決高質量發展進程中的「最後一公里」問題。（資料圖片)

香港的產業可以在多方面補充內地的不足，尤其是解決高質量發展進程中的「最後一公里」問題，同時提取自身的發展動力，這裡包括內地的「好東西怎樣賣得好價錢」、「怎樣打進更大的國際市場」問題。香港是全國唯一一個在真正意義上的國際貿易中心，每年的國際貿易量十分龐大，而且不是「自產自銷」，也不是「自買自用」。香港的貿易和相關物流服務，對香港 GDP 的貢獻是旅遊業的四倍，是繼金融服務後最大的產業，日後的增長可以帶動香港的貿易金融、品質檢測、品牌打造、廣告以及代理營銷等行業。近年我在內地做這些行業的推廣和對接工作，初見成效。

航運服務業是另一個例子。我國是造船大國和航運大國，但我國的高端航運服務業包括海事金融、海事法律和航運保險等行業仍然未能滿足國家所需。在內地眾多城市當中，香港有無可比擬的實力，發展起來的產值會遠遠超過在碼頭上搬貨，唸法律的同學也不愁畢業後不能當律師。貨櫃車司機退休，下 一代繼續做貨櫃車司機，不可能是香港的遠景。

以上是「做什麼」的小部分例子。下面談「怎樣做」。

首先是心態問題。香港有潛力、香港人有能力，但近年「上岸」心態彌漫，我們必須有迎難而上的決心。接着是制定產業政策，香港擺脫了港英的「積極不干預」這種似是而非的所謂政策之後，就要敢「落注」，敢揀產業，要知道有捨才有得，該升級轉型的產業、行業、企業就升級轉 型，該被淘汰的就要淘汰，然後將生產資源重新分配。80年代製造業北移，百萬工人全部向服務業成功轉移，是典型香港的成功和成長故事。接下去，旅遊業的KPI不應是旅客人數，不應只講熱閙，要算經濟收益，低端旅遊在香港這個高成本城市沒有前途，反而佔用了稀缺的土地和勞動力，香港現在沒有幾十年前以旅遊業吸收剩餘基層勞動力的需要。

香港拼經濟的政治條件已經具備，再沒有十二年前反對派在立法會拉布拉死創新及科技局的那種瘋癲。我對香港的經濟發展條件很有信心。