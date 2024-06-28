香港01八周年｜許正宇：從國際金融中心說起……

撰文：許正宇（財經事務及庫務局局長）

財庫局局長許正宇（資料圖片）

長久以來，香港在全世界是人所共知的國際金融中心。隨著國家「十四五」規劃確立香港「八大中心」的定位，香港更是國家的國際金融中心。在紀念《香港01》創辦8周年之際，我希望從國際性、綜合性和增長性三方面，談談香港作為國際金融中心的現況和前景。

我們的國際性毋庸置疑。全球100家頂尖銀行中，超過 70 家在香港經營，全球20大保險公司有超過一半在香港營運，香港也先後與內地、瑞士、法國、英國、盧森堡、荷蘭及泰國達成基金互認安排。每年在港舉行的國際金融盛事不斷，包括亞洲金融論壇、一帶一路高峰論壇及國際金融領袖投資峰會。

許正宇指本港金融市場的綜合性有目共睹（資料圖片）

香港金融市場的綜合性也有目共睹，金融業每一板塊也有不俗表現。雖然港股近年整體交投下降，但交易所買賣基金（ETF）的日均成交額由2021年約77億元躍升至去年約140億元，升幅超過八成。債券市場方面，香港的債券發行一直在亞洲處領先地位，國際債券的發行量在亞洲區已連續7年排名第一。政府於2024-25 年度將發債1,200億港元，藉以普惠金融和提高市民參與基建及可持續發展項目。香港保險業發展也十分成熟，參考瑞士再保險（Swiss Re）的數據，2022年香港保險密度達9100多美元（全球第二、亞洲第一），保險滲透率為19%（全球第三、亞洲第二）。香港的資產管理規模截至2022年年底接近四萬億美元；而根據最近一項研究估算，香港擁有逾2 700間單一家族辦公室，體現香港作為備受全球家族辦公室和資產擁有人青睞的領導地位。股票市場方面，政府統籌證監會和港交所正全速落實促進股票市場流動性專責小組的多項短期建議，另港交所會就惡劣天氣下維持交易發表諮詢總結，公布執行細節。

更令人鼓舞的是上月十九日，中國證券監督管理委員會宣布了五大措施，推動拓展內地與香港資本市場互聯互通。該些措施是支持香港金融市場進一步發展的重要舉措，為境內外投資者提供更多投資機會，並鞏固香港離岸人民幣業務中心的地位。當中國家支持內地行業龍頭企業來港上市，有利香港的新股上市市場，而更多具長遠發展和回報潛力的企業來港上市，也帶動二級市場的發展。

香港未來大力發展綠色金融、金融科技、數字經濟等以確保增長（資料圖片）

正如國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在四月中「全民國家安全教育日」致辭時說，香港的傳統優勢不是一成不變的，我們要積極把握新質生產力發展的要求，大力發展綠色金融、金融科技、數字經濟等以確保增長。政府會延長「綠色和可持續金融資助計劃」3年，並擴大資助範圍至轉型債券及貸款以豐富香港綠色和可持續金融的生態。政府在三月底亦發表了可持續披露生態圈願景宣言，闡明香港的目標是成為首批將本地可持續匯報準則銜接國際財務報告可持續披露準則的司法管轄區，深化與國際機構及業界的連繫。為構建更活躍的金融科技生態圈，政府將於今年上半年推出全新的綠色和可持續金融科技概念驗證測試資助計劃，推動開發綠色金融科技。就培育人才，我們已於前年推出金融科技從業員培訓資助先導計劃。去年10月我們更推出灣區專上學生金融科技雙向實習計劃，資助香港和內地兩地學生在金融科技企業短期實習工作。數字經濟方面，金管局去年10月完成「數碼港元」先導計劃的第一階段試驗，而第二階段試驗已於3月啓動。至於「多種央行數碼貨幣跨境網絡」第一階段服務預計可在今年推出，率先以多種央行數碼貨幣為企業跨境交易進行結算。

總括來說，香港作為具備國際性、綜合性和增長性的國際金融中心，未來將穩慎推進金融業各個板塊的發展，貢獻國家、服務全球。