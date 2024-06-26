23條立法小組獲頒「行政長官表揚榜」　李家超：多次深夜致電討論

政府今日（26日）舉辦「行政長官表揚榜」頒獎典禮，特首李家超向《基本法》23條立法專責小組頒授獎狀。



專責小組由律政司、保安局和香港警務處組成，李家超致辭時表示，小組團隊高效、專業，彰顯維護國家安全的堅定決心，貫徹「一國兩制」方針，讓特區譜寫光榮歷史。



李家超深夜致電討論 讚資料認真細緻

在立法過程中，專責小組籌辦近30場諮詢會，又到立法會回答議員上千條問題，作出了91項修正案。李家超表示，立法期間多次深夜、凌晨致電專責小組辦公室討論草案，小組每次都提供有條不紊、認真細緻的資料，「使我印象深刻、敬佩不已」。

李家超說：「公務員是特區治理體系的重要部分，是政府『能做事、做成事』的關鍵。社會對政府的要求和期望日益提高，整個公務員團隊都面對更多新挑戰，他們要有效執行政策和提供良好服務，同時肩負維護國家安全、保障社會穩定的重要責任。今次得獎隊伍《基本法》第23條立法專責小組，在眾多候選者之中脫穎而出，是公務員的典範。」

政府在6月26日舉行「行政長官表揚榜」頒獎典禮，《基本法》23條立法專責小組代表廖李可期領獎。（鄧炳強Facebook）

廖李可期感謝所有參與人員

專責小組代表兼時任保安局副秘書長廖李可期指，對於有機會參與這項具歷史意義的立法工作，與有榮焉。她感謝李家超向專責小組頒發這項榮譽，以肯定小組付出的努力，亦感謝所有直接或間接參與是次立法工作的人員。

出席頒獎典禮的嘉賓包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國資深大律師、政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、保安局局長鄧炳強、公務員事務局局長楊何蓓茵和警務處處長蕭澤頤。