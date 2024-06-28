香港01八周年｜彭耀佳：共築旅遊新篇章

撰文：彭耀佳（旅遊發展局主席）

香港旅遊發展局主席彭耀佳。（資料圖片／余俊亮攝）

值此《 香港01》成立八周年之際，我們歡聚一堂，共同慶祝這一具有里程碑意義的時刻。《香港01》自成立以來，為廣大讀者帶來即時、全面、深入的新聞資訊，對社會各界掌握時局，發揮重要作用。香港旅遊發展局（旅發局）作為推廣香港旅遊的機構，一直緊貼旅遊市場脈搏，確保公眾能掌握最新旅遊推廣資訊，並透過不同媒體包括《香港01》，期望將香港歷久彌新的旅遊故事傳得更深、更遠。

2023年是香港旅遊業與全球重新連繫的一年，全年訪港旅客達3400萬人次，遠超預期。我們透過一連串大型活動，邀請旅客來港親身體驗，再走出去宣傳香港的魅力，獲得了不少正面評價。然而，旅遊業仍面對不少挑戰，如旅客模式改變、人手短缺以及全球經濟放緩等，旅發局需保持靈活變通，應對各種考驗。

三大目標鞏固香港國際地位展望2024年，旅發局會全力將旅客訪港意願轉化為實際行動，期望實現三大目標。首先，在「一國兩制」的框架下，香港擁有「背靠祖國、聯通國際」的獨特優勢。此外，國家「十四五」規劃綱要確立了香港國際金融中心、中外文化藝術交流中心等「八大中心」定位；而《粵港澳大灣區發展規劃綱要》、《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》也明確了香港在推動大灣區文化和旅遊發展中的重要作用，這些政策規劃為香港的未來提供了無限機遇。

同時，香港擁有得天獨厚的地理優勢，從香港出發，五小時內即可往來全球半數人口聚居的地方。因此，香港不僅是一個旅遊目的地，更是旅遊樞紐，吸引旅客經由香港進出內地和鄰近的亞洲國家或地區。未來一年，我們將繼續努力做好這一角色。

香港旅遊業發展前景廣闊旅發局期望通過推動旅遊業的發展，進一步鞏固香港作為「亞洲盛事之都」、「國際會展之都」、「亞洲郵輪樞紐」等國際城市地位。同時，我們致力追求高質量增長，為旅客提供更優質的體驗。與業界攜手提升旅遊產品和服務質素、加強宣傳推廣，鞏固香港旅遊的競爭力，擴大對社會的貢獻。

正如《香港01》成立8周年所寓意的那樣，8橫放時與代表無限可能的INFINITY 符號形狀相似，不但象徵媒體日新月異的發展蘊藏無限可能，我亦深信香港旅遊業前景廣闊、機遇無窮。我期待《香港01》繼續發揮在傳媒界的引領作用，為旅遊業的宣傳推廣作出更大貢獻。