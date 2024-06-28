香港01八周年｜蔡若蓮：培育人才　貢獻所長

撰文：蔡若蓮博士（教育局局長）

教育局局長蔡若蓮。（政府新聞處圖片)

二十大報告強調:「實施科教興國戰略，強化現代化建設人才支撐」的重要戰略，而教育肩負人才培育的重任。事實上，青年是未來社會的主人翁，是推動香港發展最具潛力的一群。特區政府非常重視青年人的發展，積極配合香港整體發展方向，把握國家發展重大機遇，以大局意識培養年青一代。

香港作為高度國際化的城市，建基「一國兩制」，擁有「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢。目前，香港是唯一擁有五所世界百強大學的城市，薈萃優秀科研人才，研究基礎扎實雄厚。配合國家發展大局，未來我們會善用香港高等教育國際化及多元化的優勢，進一步發展成為國際專上教育樞紐。

為了支持本地專上院校擴容提質，我們推出了一系列措施，包括提升政府資助專上院校非本地學生限額、擴大獎學金計劃、提倡多元文化學習體驗、推進「北部都會區」專上教育建設，通過區內共享資源和產業聯動提升協同效應，吸引更多海外學術及研究人才來港，提升本地的學術和研究水平。

政府亦鼓勵專上教育與時俱進，在課程規劃和教研方面推陳出新，積極配合國家和香港未來發展方針與指標。我們鼓勵學生就讀 STEAM 學科（即科學、科技、工程、藝術和數學）及與國家「十四五」規劃下「八大中心」相關的學士學位課程，培養具備不同範疇知識的專才，以鞏固及提升香港的優勢，服務國家所需。

為促進兩地院校優勢互補，我們積極推動香港與內地在高等教育合作，尤其在科研合作、學生交流、人才培育等範疇。現時香港各所資助大學以多元化的模式，包括合辦課程、學術及研究交流和交換生計劃，與內地院校開展不同層面的合作交流。近年，多所院校更積極在大灣區辦學，在兩地校園開辦雙主修課程，豐富學生學習和實習體驗，助力大灣區國際化創新型人才的培養與聚集。

此外，政府一直支持資助大學加強國際交流及聯繫，與各地學術機構建立策略性夥伴關係，拓寬師生的國際視野。為推廣國際化，八所教資會資助大學聯合成立了大學校長會國際化小組，以「留學香港」為品牌，向世界各地推廣香港的獨特優勢，吸引更多海外優秀學生來港升學。

培育更多應用型人才

香港要增強發展動能，須優化人力資本，培育更多掌握應用技術能力的高質量人才。政府以「職學聯通、多元發展」的策略，在不同層面、多管齊下推動職專教育，鼓勵年輕人按個人的能力和興趣，選擇升學出路，加入不同行業，達致「行行出狀元」的目標。

行政長官在《2023年施政報告》中宣布推動成立應用科學大學，大力提升職專教育獲得大學學位地位。早前，我們宣布香港都會大學已符合所有條件，成為了香港首間應用科學大學。我們亦撥款一億元作為啟動資金，支援應用科學大學和具潛質的專上院校成立「應用科學大學聯盟」，實行聯動推廣，包括與海外知名應用科學大學交流合作、就專上程度的應用教育展開合作及研究，以及舉辦聯合宣傳活動，以提升職專教育在社會、家長和學生心目中的地位。

此外，教育局會優先考慮將應用科學大學的合資格課程納入「指定專業／界別課程資助計劃」，以及在審批質素提升支援計劃和自資專上教育提升及啟動補助金計劃等支援措施的申請時，優先考慮應用科學大學的合資格申請書，以支持專上院校發展成為應用科學大學。我們亦已推出了兩輪應用學位課程先導計劃，研究和推動應用學位課程在香港的發展。未來，我們會繼續推行不同措施，支持應用科學大學發展，進一步強化職專教育在專上層面的進階路徑，為不同行業培育具專業應用技能的人才，增強香港發展動能。

「青年興，則香港興」，特區政府未來會繼續大力投資教育，配合國家教育建設目標、「一帶一路」倡議、粵港澳大灣區發展的機遇，以及落實「十四五」規劃中香港「八大中心」建設作好人才支撐，發揮「國家所需，香港所長」的作用。