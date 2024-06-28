香港01八周年｜蕭澤頤：堅守防線護我城

撰文：蕭澤頤（警務處處長）

警務處處長蕭澤頤。

23條立法帶來機遇與挑戰

隨著《維護國家安全條例》於三月生效，警隊必定全力配合，為維護國家安全築起更加牢固的防線，貫徹落實「有法必依，執法必嚴，違法必究」，致力確保國家安全免受威脅、「一國兩制」行穩致遠、香港特區長治久安，令社會可以聚焦發展經濟、改善民生，市民得以安居樂業。

儘管現時維護國家安全的工作已取得階段性成果，但在大國持續博弈的國際形勢下，外部勢力依然通過各種管道和方法，試圖擾亂香港、遏制祖國。面對錯中複雜的國安挑戰，警隊必須保持憂患意識，以主動靈活策略，應對各種國安挑戰。

匯聚專業智慧合力防騙

作為國際大都會，日新月異的跨境詐騙活動亦是香港和全球社會共同面對的警務挑戰。警隊會主動識變、應變、求變，持續加強科技革新，提升專業能力，強化與各界持份者的合作，匯聚專業智慧和力量，齊心打擊騙案。警隊同時會與其他內地及海外執法機構保持緊密交流，創造協同效應，在香港這個由治及興的關鍵時期，確保社會穩定，為發展經濟全力護航。

強化警民合作撲滅罪行

要守護我城，維護國家安全、防罪滅罪，不是一個人的事，而是整個社會的事，每一位市民都有責任。警方需要市民的支持及協助，例如我們有「反恐舉報熱線」呼籲市民「見疑即報」，舉報身邊任何懷疑涉恐涉暴活動或事件、「國安處舉報熱線」便利市民提供與國家安全相關的資料或舉報，以及「防騙視伏APP」的公眾舉報平台，方便市民舉報詐騙資料。警隊會繼續推動社群參與，鼓勵市民協助警方維護國家安全及撲滅罪行，齊心守護我城，令香港繼續成為世界上最安全及穩定的城市之一。

無愧「香港衛士、國家功臣、人民英雄」美譽

「天行健，君子以自強不息。」香港警隊作為一支專業而且不斷求進的紀律部隊，經得起挑戰及考驗，迎難而上，與時並進。過去180年，警隊與香港市民一起經歷順流逆流，一直克盡己職，在守護香港的崗位上從不缺席，我們會和香港社會一樣，不斷精益求精，靠著代代傳承、自強不息，銘記中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄先生於「香港警隊一百八十周年警察學院開放日開幕典禮」上的贈言，無愧「香港衛士、國家功臣、人民英雄」的美譽。