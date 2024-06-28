香港01八周年｜楊潤雄：提升盛事之都地位　說好香港故事

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片)

我在此恭賀香港01八周年誌慶，並祝業務蒸蒸日上。

文化體育及旅遊局自2022年七月成立以來，積極推動文化、體育、創意產業和旅遊的融合發展，舉辦多項盛事；支持香港運動員參加國際賽事並取得獎牌；吸引旅客重回香港，在各方面均取得可觀成績，展現了香港作為亞洲盛事之都的魅力，更進一步證明香港有信心、有能力、有辦法去辦好不同類望的大型盛事。2024年上半年，政府直接或間接參與舉辦超過80項盛事；未來我們將繼續以積極主動的態度，吸引大型盛事落戶香港，提升香港盛事之都的地位，說好中國故事、香港故事。

涵蓋不同領域的國際大型盛事既有相關的政策目標，例如推進金融、貿易、文化體育的發展，更可以提振本地經濟，吸引來自世界各地的行業翹楚親身體驗香港的實況和活力。政府成立跨部門統籌協調組，確保在香港舉辦的盛事得到充足的跨部門支援，亦會推動支持和便利盛事在香港成功舉辦的文化，吸引旅客到香港。而文體旅局轄下的「文化藝術盛事基金」以及「M」品牌計劃更致力全方位推動文化和體育盛事。

香港是中外文化藝術交流中心，擁有中西文化薈萃的特色和優勢，具備廣闊的國際網絡，有利於推動文化交流。新成立的弘揚中華文化辦公室不單在香港推動中華文化，更著意向世界各地藝術文化愛好者及旅客展現中華文化的獨特魅力和多樣特色，帶動旅遊和相關行業的生意，達到品牌效應，講好中國故事，傳播好中國聲音，推動中華文化更好走向世界，突顯香港的獨特魅力，提升市民的文化自信和國民身份認同。

另外，「藝術三月」和「流行文化節」已經成為品牌項目，「中華文化節」和「演藝博覽會」則將會在下半年首次舉行，為香港帶來一浪接一浪的文藝盛事。政府本年度起將分兩期推行「重點演藝項目計劃」，發展具代表性的本地大型演藝作品並作長期公演，既可培育代表香港的世界級演藝作品及國際文化品牌，也可吸引外地人士來港欣賞，打響「香港創造」品牌。

政府全力支持香港運動員出戰今年夏天在巴黎舉行的2024奧運會及殘奧會，爭取佳績，更已經購買了電視轉播權，讓全港市民可透過不同途徑免費欣賞賽事，支持國家和香港的運動員，隨時隨地都可第一時間看到他們的英姿。

香港積極融入粵港澳大灣區的發展，今年首次舉辦「大灣區藝術節」，在香港和大灣區舉辦約一百場文藝活動，相信可吸引大灣區14萬名觀眾欣賞。我們將跟廣東省與澳門一同承辦2025年全運會和殘特奧會，深化香港與大灣區其他城市之間的合作、凝聚力量。而由香港承辦的全運八項賽事中，劍擊、手球及七人欖球，以及群眾項目保齡球，就會在新的啟德體育園場館進行。

香港背靠祖國，面向世界，讓我們把握「一國兩制」的優勢，發揮「中外文化藝術交流中心」的角色，一方面推動香港的發展，更與其他大灣區城市共建美好的灣區。