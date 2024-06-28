警務處獲批3.6億元建中央數碼影像平台　議員關注為何不用雲端

立法會財務委員會今日（28日）通過多項撥款，包括約301億元的古洞北新發展區、粉嶺北新發展區餘下地盤平整和基礎設施工程，3.59億元建立警務處的中央數碼影像平台，和約1.45億元開發第三代人事資訊通用系統。多名議員就建立影像平台提出詢問，新民黨立法會議員容海恩關注平台為何不將檔案直接上載到雲端，反而用硬件儲存，稱：「聽個名好高大上，原來作用很單一。」保安局副局長卓孝業回應說考慮到安全問題故不能放在雲端。



立法會財委會批出3.59億元，為警務處設立中央數碼影像平台。（資料圖片）

警務處指，現時警方處理數碼影像的安排尚有改進空間，需要透過建立中央數碼影像平台以作儲存、處理、檢索和分享具有證據或情報價值的數碼影像，從而提升警務處的行動效率、調查和情報能力，以及提高資訊保安。

容海恩：聽個名好高大上 原來作用很單一

會上，容海恩問為何不是將檔案上載到雲端，反而要用很多資金來用硬件儲存，「聽個名好高大上」，原來作用很單一。卓孝業回應指，這是個封閉式的系統，要考慮到安全問題，因為資訊是有證據、情報價值，因此是不能放在雲端，亦不能與其他系統有連接。

「A4聯盟」立法會議員林素蔚表示，可否評估系統的維護保養能否滿足更新需求。卓孝業回應指，維修保養有10年時間，會繼續觀察10年間數碼發展的程度如何，但強調這套系統有前瞻性，可以適用到目前在市面上所接觸到的影像系統。

立法會議員陳紹雄稱，一個簡單標準化的存取檢索系統，不明白為何由批了到兩年半後才有第2階段，又指2億多元作為硬件支出是比較貴，又以近期通過的提升車輛牌照電腦系統作比較，警務處系統比該系統貴10倍。

警務處總系統經理方耀恆表示，警隊有嚴謹的保安要求，坊間的儲存系統未必能達到警隊高規格的保安要求，所以在開發時需要多些時間與合約供應商小心研究保安嚴謹性、安全性，所以時間會長一點。另外，系統需要大量硬件，以面對將來10年的需求。卓孝業補充指案件主管會檢視數碼影像還需要保存與否，若仍有情報價值會安排同事上傳，因牽涉到情報和證據，故不能由其他人做，只能由負責檢取的同事做，以保存證據鏈的完整。

卓孝業：新舊系統互相兼容

選委界立法會議員黃錦輝詢問，過去錄製保存的DVD影像紀錄，是否需要轉移到中央系統，若不轉移，舊DVD會如何處置。卓孝業回應指，若該影像紀錄有情報價值，案件主管會放於新系統上，而新系統與舊系統是互相兼容的，舊系統有370個複製台，會與新系統連線，成為上傳或下傳的工作台，故舊系統的複製台不會廢棄。

另財委會亦通過撥款約1.45億元予警務處，開發第三代人事資訊通用系統。警務處指，第二代系統在推出超過10年後，面臨個人資料外泄風險等問題，故建議開發第三代，在現有功能上加入新功能，並強化資訊科技保安，提升人事管理效能。