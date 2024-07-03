甯漢豪：無計劃接管愉景新城私家天橋與馬灣兩條私家路

政府表明現時無計劃接管接駁愉景新城的私人行人天橋，及前往馬灣的珀欣路和珀麗路的私家路項目。發展局局長甯漢豪指，愉景新城地段業權人當年是主動向城規會提議興建天橋，目前天橋使用情况與當日簽訂地契時相符，要求解除業權人契約責任並不合理；至於馬灣的兩條私家路，她則指會因應馬灣的發展，適時考慮應否由政府接管，會持開放態度。



甯漢豪（廖雁雄攝）

民建聯陳恒鑌提出口頭質詢，指不少私人屋苑的街道及行人天橋開放予公眾使用，但有關的清潔、修繕及保養費用多年來由小業主負責，關注政府會否將有關天橋及街道，例如接駁愉景新城的私人行人天橋，以及前往馬灣的珀欣路和珀麗路，納入政府的管理和維護範圍。

愉景新城的天橋屬私家天橋

甯漢豪表示，愉景新城地段業權人當年主動向城規會提議興建天橋，而且目前天橋使用情况與當日簽訂地契時相符，目前要求解除業權人契約責任並不合理，當局亦無計劃接管接駁愉景新城的天橋；至於珀欣路和珀麗路，當局亦指現階段無計劃接收，但會因應馬灣的發展及長遠規劃，持續監察路段使用情况，適時考慮應否接管，會保持稍為開放的態度。

她又稱，若地契有所規定，業權人應履行責任，管理及保養有關天橋及道路；地段業權人，包括購置物業的業主，應從地契條款及大廈公契中會可知悉其相關責任，若業權人想政府接管有關設施，是有違契約亦涉及公共資源，政府原則上不會接納。

目前有約230條讓公眾使用的行人天橋，由地段業權人負責興建及管理；約240條街道是由地段業權人在政府土地上興建及管理；過去5年，地政總署共收到8宗建議收回私家天橋或街道的申請，正處理當中兩宗，其餘個案經諮詢相關部門後不獲接納。