消防安全修例｜政府可代辦舊樓消防改善工程再追數　最高罰款加辣

佐敦華豐大廈奪命三級火，揭示大廈多年未遵消防指示。政府今天（3日）公布計劃修訂消防安全條例，賦權政府為舊樓改善消防設施，再向業主追收工程費和徵收20%附加費，為免業主過份倚賴政府代辦工程。當局建議提高不遵從「消防安全指示」和「符合消防安全令」的罰則，最高罰款分別提高至10萬元和20萬元。



修例周五（5日）刊憲，草案下周三（10日）上立法會首讀及二讀辯論。



佐敦華豐大廈奪命三級火，揭示大廈多年未遵消防指示。（黃學潤攝）

政府代辦舊樓消防改善工程 再追收業主工程費連附加費

保安局今天（3日）向立法會提交文件，提到計劃修訂《消防安全(建築物)條例草案 》。修例提到，賦權政府代未能遵從「消防安全指示」或「符合消防安全令」的樓宇業主，代代辦消防安全改善工程，協助有困難的業主提升舊樓防火保障。

完工後，當局會向業主收回代辦工程費及附加費，附加費不多於須付費用20%，相信有數百幢樓宇業主缺乏籌組改善消防工程的能力。豁免附加費的條件包括業主年老、體弱、殘疾、或有實際困難，舉例樓宇通道遭不合作人士阻塞，或試圖安排工程但不成功。

考慮到部分業主可能會遇到財政困難，當局容許合資格的樓宇業主申請「消防安全改善工程資助計劃」，支付代辦工程的部分費用，資助額最高達工程費六成。

政府代辦舊樓消防改善工程前，會考慮三項因素。（黃學潤攝）

政府代辦舊樓消防改善工程 考慮三項因素

（一）樓宇是否因下落不明或無法聯絡的業主，以致無法成立業主立案法團？

（二）業主是否在統籌消防安全改善工程時，遇到本質上的障礙？

（三）當局是否已盡用 《條例》下的權力，促使業主遵從「消防安全指示」或「符合消防安全令」，但在多次執法行動後業主仍未能遵從要求？

保安局設立六項主要準則，考慮代辦工程的先後次序。（黃學潤攝）

代辦消防改善工程先後次序 主要有六項準則

保安局希望設立一個明確、客觀、具透明度的機制，由諮詢委員會考慮代辦工程的先後次序，向當局提供意見，主要有6項準則：

（一）樓齡

（二）樓宇層數

（三）是否 「三無大廈」？

（四）是否單梯設計？

（五）樓宇業權情況

（六）業主被檢控次數

（七）其他消防安全風險

保安局建議提高不遵從 「消防安全指示」和「符合消防安全令」的罰則。（黃學潤攝）

提高不遵從「消防安全令」罰則 最高罰款20萬元

為了維持阻嚇作用，保安局建議提高不遵從 「消防安全指示」和「符合消防安全令」的罰則，最高罰款分別是100,000元和200,000元。

修例周五（5日）刊憲，草案下周三（10日）交立法會首讀及二讀辯論。