120教師參與法治教育領袖培訓計劃　李慧琼講述內地法律度

第二階段「傳承共建 法治社會」法治教育領袖培訓計劃今日（6日）展開，首項活動是為本地中學教師舉辦第二階段基礎課程，有120名中學教師參與。



律政司司長林定國主講「法治與我們的法律制度」課題，向學員闡述法治的基本內涵、概述香港法律制度與香港法院體制的內容，以及講解法治與《憲法》、《基本法》、《香港國安法》、《維護國家安全條例》和「一國兩制」的關係。全國人大常任李慧琼則講述了內地法律制度，和全國人大及主要國家機構職能。

林定國說，希望透過本次課程，提升教師對於香港法治和普通法制度的認識，以及對於《憲法》、《基本法》、《香港國安法》、《維護國家安全條例》等不同法律的理解，增強他們日後教授有關內容時的信心。他認為要培養學生正確的法治觀念，尊重及遵守以國家《憲法》和香港《基本法》為基礎的法治，法治教育必須與培養國民身份教育平行發展、並駕齊驅。

第二階段基礎課程為期兩日，獲法治教育督導委員會及其轄下兩個工作小組支持，第二日課程及結業典禮將於7月13日舉行。

此外，法治教育領袖培訓計劃第二階段同時涵蓋進階課程，以法治的實踐為主軸，安排已完成首階段課程的學員參觀執法機關，以及參與模擬法庭審訊活動，親身體驗法治的實踐情況，並加強了解刑事司法程序。