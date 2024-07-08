方力申怒轟泳總不公　張欣宇tag楊潤雄改變：固化藩籬令人窒息

創下八項紀錄的前香港游泳代表方力申日前批評香港游泳總會制度不公，並與泳總隔空過招，引發全城關注。香港新方向立法會新界北議員張欣宇轉載方力申的震怒貼文時，特別標注文化體育及旅遊局局長楊潤雄，表示「呢種小圈子固化藩籬真係令人感到窒息，楊局長，是時候改變了。」新民黨立法會選委界議員何敬康則在方力申貼文留言指，非常欣賞對方勇敢發聲，「你一定不會是孤勇者，一定同你一齊發聲。」



方力申退役後已轉往演藝界發展，自6年前夥同拍檔投資開設游泳學校。他日前接受傳媒訪問時質疑香港游泳總會制度不公，以其名下「泳會級別不夠高」為由，拒絕一名9歲天才泳手參加本地錦標賽。及後泳總發表聲明否認「打壓」，又冀屬會「避免因負面報道對年輕泳員造成困擾，甚或有損本會聲譽」。方力申昨日（7月7日）就此發表千字文表示震怒及失望，直指泳總「答非所問，本末倒置，只顧及維護總會制度，漠視運動員利益」。

短短一天內，該貼文已經有近1.2萬名網民讚好，並且得到不同政治光譜人士積極留言和轉發，紛紛批評泳總自私自利、制度僵化、亂扣帽子，又力挺方力申頂住壓力、勇敢發聲，並且希望特區政府關注並介入處理，勿再放任一小撮人壟斷資源。

香港新方向立法會新界北議員張欣宇轉載方力申貼文時，特別標注文化體育及旅遊局局長楊潤雄，表示「是可忍，孰不可忍...呢種小圈子固化藩籬真係令人感到窒息，楊局長，是時候改變了。」新民黨立法會選委界議員何敬康則在方力申貼文留言，非常欣賞對方勇敢發聲，「面對冷嘲熱諷，仍然沒有後退」，「你一定不會是孤勇者，一定同你一齊發聲。」楊潤雄目前隨同特首李家超出訪四川，商討中央再次贈港一對大熊貓赴港事宜。

香港游泳總會（泳總）發表聲明重申制度，否認「打壓」，又冀屬會「避免因負面報道對年輕泳員造成困擾，甚或有損本會聲譽」。（泳總網站截圖）

方力申曾經解釋，泳總轄下有三種泳會，包括正式屬會、觀察屬會、競賽屬會，而他和拍檔所開辦的泳會只是「競賽屬會」，即在總會內沒有投票權和租用康文署泳線的權利。他向來都知道「小泳會」不能分享資源，但對於土生土長的運動員都不能享有參加本地錦標賽的資格，實在感到震驚。在接受傳媒訪問前，他曾向泳總職員查詢參賽規則，但對方僅表示涉事的9歲泳手符合參賽資格，直到泳手報名後才被通知不獲批准參賽。

「競賽屬會泳手不能競賽，我認為這一條規則有違總會以普及和推動游泳，培育精英運動員的宗旨。」方力申曾向泳總建議，可以豁免計算「競賽屬會」泳手在錦標賽的得分，以免影響其他屬會的資源分配，藉此為同類泳會泳手找出路，可惜意見最終仍然不被接納。

泳總則發表聲明重申制度。首先，2012年為了推廣游泳運動而增設大量「競賽屬會」，但由於資源有限，所以明文規定「競賽屬會」不能參加錦標賽；其次，對於「競賽屬會」的晉升途徑，泳會設有清楚指標，不會打壓任何屬會，過去兩年都有「競賽屬會」晉升成為「觀察屬會」；最後，每年均有40多個屬會參加錦標賽，如果全數開放讓34個「競賽屬會」參加賽事，將會影響屬會計分制度，即影響「觀察屬會」和「正式屬會」的晉升。

香港多個體育總會是個別體育項目的管治團體，負責在香港推廣和發展有關的體育項目，而香港游泳總會則是專門管轄香港游泳、跳水、水球、韻律泳和公開水域游泳事務的組織。不過，香港體育組織管理向來為人詬病，社會早有呼聲要求特區政府改革整個制度。例如2018年，有報道指本港100米蛙泳成績排名第一的游泳運動員郭家輝，被港協暨奧委會否決其港隊代表資格，並由泳總委員吳旭光的兒子吳欣鍵取代出賽。