政府譴責美國延長針對本港「國家緊急狀態」：政治凌駕法治

特區政府今日（11日）發聲明反對美國當局延長針對本港的「國家緊急狀態」，政府發言人表示指美國政府假借所謂「國家緊急狀態」，再次以政治凌駕法治，將人權問題政治化，肆意詆毀香港特區貫徹落實《香港國安法》，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動進行，對此表示強烈譴責。



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發言人表示，美國一再重施故技，違反國際法和國際關係的基本準則，透過再度延長所謂「針對香港局勢宣布的國家緊急狀態」，肆意干預中國內政和香港事務，實屬卑劣政治操作。美國一再妄議香港情況，以國內法為依據繼續對香港實施所謂「制裁」，妄圖干預香港依法施政、破壞香港法治和社會繁榮穩定，其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭，特區政府予以強烈譴責。

發言人強調，危害國家安全是嚴重的罪行，沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。《香港國安法》及《維護國家安全條例》讓香港有更堅固的門，更有效的門鎖保護家園。特區政府會一如既往堅定不移、全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。特區政府強烈要求美國立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。