受小學生O嘴片啟發？　梁君彥讚音樂兒童基金會成員做好學生本分

立法會今日（12日）中午時份又再響起悠揚音樂聲，音樂兒童基金會弦樂團在立法會大堂演奏，吸引大批議員、議員辦事處職員和秘書處人員齊集欣賞。立法會主席梁君彥更大讚團員們做好學生讀書本分之餘，還利用課餘時間勤力練習演奏，精神值得嘉許。



近日升中一放榜，油蔴地天主教小學（海泓道）三位小六男生訪問片段被瘋傳，緣由其中一位同學指「辛苦談不上」、「讀書係我本分」時，背後兩位同學隨即「O咀」及一臉驚訝，並互打眼色。



立法會主席梁君彥指，音樂兒童基金會是一個致力為基層兒童提供免費音樂教育的慈善團體。近年，香‍港大力推動STEAM教育(即科學、科技、工程、藝術和數學教育)，音樂教育無疑是不可或缺的一環。他樂見社會上一直不乏「有心人」，不遺餘力地將音樂的種子散播到基層和社區，以藝術培育我們的下一代。

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他又稱欣賞樂團的成員珍惜學習音樂的機會，來自不同小學、中學和大學的成員，要抽出周末或假期時間才可一齊排練，做好學生讀書本分之餘，還利用課餘時間勤力練習，他們堅毅的精神肯定值得嘉許。經過一番努力，這群「音樂兒童」均已「學有所成」，今天在指揮蔡睿先生的帶領下，演奏了多首古今樂曲，包括《Brandenburg Concerto No.5》、《Colors of the Wind》等，以弦樂帶大家遊歷不同的時代，探索音樂世界。

午間音樂會是秘書處教育活動之一，透過邀請青少年樂團到立法會表‍演，讓學生能夠在輕鬆愉快的氣氛下與議員交流，從而加深對立法會工作的認識；同時提供一個表演的平台，讓他們能夠發揮音樂才華，亦希望共同推廣香港文化藝術的發展。