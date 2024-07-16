施政報告2024｜首場諮詢見公務員團體　華員會利葵燕：重視公務員

特首李家超今早（16日）在行會前宣告展開2024年《施政報告》諮詢期，下午即舉行首場諮詢會會見公務員團體。有份出席的華員會會長利葵燕表示，今次主要提出9大建議，當中包括加強司局長與公務員的夥伴合作新文化、總結今年未有完全跟隨薪酬趨勢調查結果，全體公務員劃一加薪3%的經驗、促進政府智能化，解決人手短缺問題。



有別於過去首場諮詢會多數見政黨或社團，今次首個諮詢會見公務員團體，利葵燕表示公務員是施政的基石，反映特首重視公務員，政府制訂的政策理念、措施均需通過公務員推行。



利葵燕指特首首場施政報告諮詢會會見公務員團體，反映對公務員的重視。（資料圖片）

高中低層劃一調整薪金 打擊基層公務員士氣

利葵燕表示，會上職方向政府表達多項建議，包括推動司局長和公務員的合作新文化，加強溝通及建立互信。其次，是希望政府總結今次未有完全按薪酬趨勢調查結果加薪，全體公務員薪酬調整以劃一方式處理，利葵燕認為本次是政策倒退，認為政府應避免高中低層公務員薪金差距過分擴大，形容本次調薪對基層公務員士氣有打擊。

行政會議決定公務員今年劃一加薪3%（資料圖片）

根據薪酬趨勢調查，扣除遞增薪額後，薪酬趨勢淨指標分別為高層4.01%、中層4.32%、低層5.47%，但行政會議最終決定全體公務員劃一加薪3%。

她表示，會上提及政府人手短缺嚴重，要有人口政策、推進政府智能化減少人力需求。另外，她建議政府實施全體公務員5天工作周制度、擴大牙科福利、延長儲假制度、改良職系架構檢討等。

李家超今早（16日）宣布開展施政報告諮詢

