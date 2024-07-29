何俊賢未聞Uniqlo有運動服被轟無知　刪文斥網民戇居｜政壇諸事町

全城關注港隊在巴黎奧運的表現，民建聯立法會議員何俊賢亦有捧場，更撰文關注一場瑞典對北韓的乒乓球混雙八強賽事選手的服裝贊助，「uniqlo...無乜聽聞佢有乜運動出品。。」隨即被網民抨擊「無知唔係罪，唔識搜尋衝出嚟x」，何俊賢反斥對方「戇居」，稱「在體育領域只是一個普通市民，不是工作何必要太過審慎而失去樂趣」，及後刪除整篇帖文。



何俊賢接受《香港01》訪問時說，討論原意希望輕鬆看賽事，但「有心人帶走了（焦點）」，估計罵戰不會完結，故刪除帖文。



巴黎奧運日前一場瑞典對北韓的乒乓球混雙八強賽事，引起何俊賢的關注，在社交網站Facebook撰文。（網上圖片）

何俊賢未聞UNIQLO有運動服 捱批「無知」後斥網民「戇居」

巴黎奧運日前一場瑞典對北韓的乒乓球混雙八強賽事，引起何俊賢的關注。他在社交網站Facebook撰文：「瑞典嘅贊助商。。。竟然係uniqlo... 無乜聽聞佢有乜運動出品。。塊板又會唔會係ikea 壓板？」

有網民在帖文留下一句「無知」，又說「無知唔係罪，唔識搜尋衝出嚟x，就真係....」；亦有網民保持耐性，向何解釋「UNIQLO已贊助費特拿好幾年了」。

面對網民嘲諷，何俊賢說，自己不可能全知全能。（資料圖片/夏家朗攝）

面對網民嘲諷，何俊賢回應：「我不可能全知全能。。 孔子曰 知之為知之，不知為不知，是知也」，又回應叫他「不要衝出來X」的網民：「戇居。。。 而家是要發表論文嗎？ 以為別人一定要全知才是有病。。 我在體育某領域只是一個普通市民，不是工作何必要太過審慎而失去樂趣」。何俊賢及後刪除帖文。

何俊賢。（資料圖片/文睿攝）

原意希望輕鬆看賽事 何俊賢：笑一笑就過去了

何俊賢接受《香港01》訪問時解釋事件，他說討論原意希望輕鬆看賽事，「只係話無乜聽過，其實無負面，討論中也就這方式很成功。。。 很不錯。。 但有人搞事就算了。。」

不過，為何刪除帖文呢？何俊賢解釋「因為唔會完。。」，「 想大家輕鬆點看運動」。他以樂觀態度去看今次事件，「奧運也是營銷的地方，我是覺得讓很多不認識的人也認到很多品牌」，形容亦是品牌的目標，「笑一笑就過去了」。