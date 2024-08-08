陳國基訪京參觀中共歷史展覽館　研究推行愛國主義教育策略

政務司司長陳國基一連兩日（7日、8日）訪問北京，聯同「愛國主義教育工作小組」組長李慧琼，拜訪中央宣傳部和教育部，並參觀中國共產黨歷史展覽館，了解並借鑑國家落實《中華人民共和國愛國主義教育法》（《愛國主義教育法》）的經驗，以制訂及實施切合香港情況的愛國主義教育策略和工作計劃。



政務司司長陳國基（前排右四）和「愛國主義教育工作小組」組長李慧琼（前排左四）8月8日訪問北京期間，到訪香港特別行政區政府駐北京辦事處（駐京辦）。（政府新聞處）

昨日，陳國基一行與中央宣傳部分管日常工作的副部長胡和平會面，就香港與內地推展愛國主義教育交流意見。陳國基指出，國家源遠流長的歷史和深厚的文化底蘊，為愛國主義教育工作提供堅實的基礎，特區政府會持續加深市民對國家各方面發展與成就的認識、加強他們的國民身份認同和民族自豪感。

陳國基（左二）一行參觀中國共產黨歷史展覽館。館內介紹香港回歸祖國的重要歷史，並展出《基本法》多種印刷版本等歷史實物。（政府新聞處）

其後，陳國基一行參觀中國共產黨歷史展覽館。館內介紹香港回歸祖國的重要歷史，並展出《基本法》多種印刷版本等歷史實物。他表示回港後會與「愛國主義教育工作小組」分享展覽館所見所聞，結合工作小組在港考察愛國主義教育基地所得同社會各界意見，研究如何更好凝聚及發揮政府與民間力量推行愛國主義教育，進一步增強市民對國家和民族的認同感、歸屬感和自豪感。

陳國基（左二）一行與教育部港澳台辦公室主任、國際合作與交流司司長楊丹（右二）會面，就香港與內地在學校層面推行愛國主義教育交流意見。（政府新聞處）

加強教師培訓 強化學生國情學習

今日，陳國基一行與教育部港澳台辦公室主任、國際合作與交流司司長楊丹會面，就香港與內地在學校層面推行愛國主義教育交流意見。為培育年輕一代深刻認識世界發展大勢，深入了解祖國的歷史文化和現實國情，厚植家國情懷，陳國基指出，教育局會繼續通過「多重進路、互相配合」方式，推動全港學校做好愛國主義教育，包括加強教師培訓、強化學生國情學習，以及舉辦聯校國民教育活動、中華文化體驗活動和內地交流考察團。

陳國基一行最後到訪特區政府駐北京辦事處（駐京辦），亦與在駐京辦實習的在京港生交流。陳國基勉勵同學繼續積極裝備自己，將來為國家及香港的高質量發展作出貢獻。

陳國基今日結束北京訪問行程返港。