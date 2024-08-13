謝展寰赴秘魯出席APEC能源部長會議　商實施氫能策略的挑戰

環境及生態局局長謝展寰今日（13日）晚上啓程前往秘魯利馬，將於15日及16日（秘魯時間）出席亞太區經濟合作組織（APEC）能源部長會議，將與其他19個APEC成員經濟體代表在能源轉型、減碳、氫能發展等議題上，就加強合作交換意見，包括如何利用創新策略和技術以確保公平和持續的能源轉型，及成員經濟體在制定和實施氫能發展策略方面面臨的挑戰。



環境及生態局局長謝展寰將出席亞太區經濟合作組織（APEC）能源部長會議。（廖雁雄攝）

政府明年就規管使用氫能交修例草案

特區政府今年六月公布《香港氫能發展策略》，政府會在明年上半年，提交修訂法例建議，為規管用作或擬用作燃料的氫氣的生產、儲存、運送、供應及使用提供法律基礎，並在2027年或之前，擬備對接國際的氫能標準認證模式。

環境及生態局發表《香港氫能發展策略》，策略提出今年下半年將啟動三輛氫能洗街車試驗計劃。（廖雁雄攝）

政府當時指，制定《氫能策略》針對「確保安全」、「合適技術 」、「基礎設施」、「成本效益」、「人才培訓」，及「社會接受」等六大方面的技術挑戰，和香港的獨特情況，提出按照「完善法規」、「制訂標準」、「配合市場」以及「審慎推進」四大策略，有序地營造有利本地氫能發展的環境，讓香港把握氫能在世界不同地方，尤其是國家近年不斷發展所帶來的環境和經濟機遇，也拓展香港與粵港澳大灣區乃至全球的合作。

機電工程署署長潘國英及來自環境及生態局和機電工程署的人員隨行。謝展寰將於下周一（19日）返抵香港，他離港期間，環境及生態局副局長黃淑嫻署任環境及生態局局長。