禁日水產一年　環境局：核污水排放如惡化　不排除進一步措施

政府禁止日本10個都縣水產品入口一年，環境及生態局今日（24日）表示，日本政府近日從不同渠道表示福島核污水經處理後符合國際標準，要求香港放寬管制日本水產進口。局方指，香港必須採取預防措施，限制日本最高風險地方的海產及相關產品進口，並為日本其他地方可進口香港的海產和相關產品作檢測，以保障香港食物安全。



此外，局方表示會繼續密切留意核污水排放的發展，不時檢視相關應對措施，如發現情況惡化，不排除有需要採取進一步措施，加強保障香港食物安全。



環境及生態局表示，福島核電站事故頻生，本港需保障食物安全。（環境及生態局Facebook）

環境局：福島核電站發生事故頻率之高令人震驚

環境及生態局表示，已多次向日本政府指出，福島核污水排放將長達30年，涉及超過130萬噸核污水，時間之長和規模之大是前所未有；一旦有任何失誤，對海洋生態和食物安全可以帶來災難性後果。局方引述數據指，過去一年多福島核電站發生的事故，單是被傳媒披露和報道的已有7宗，既有員工因事故需要入院，更有附近環境受到污染；最近一宗事故距今只是短短2個星期，平均約2個月便有一宗，形容頻率之高令人震驚。

對此，局方稱面對日本福島核電站這樣的管理和監控水平，和一旦出事可導致的嚴重後果，香港採取務實措施作預防是必要的、亦是科學的。局方指，會繼續密切留意核污水排放的發展，包括日方及國際原子能機構的監察和科學數據等，進一步審視福島核污水排放對食物安全的影響，並會不時檢視相關應對措施。