公屋慶祝75周年國慶活動啟動　何永賢倡引入科技提升公屋服務

香港物業服務公司協會主辦「香港公共屋邨慶祝中華人民共和國成立75周年社區活動系列」，今日（30日）在油塘大本型中庭舉行啟動禮。房屋局局長何永賢表示，公共屋邨的物業管理不易，籲引進更多科技，提升公共屋邨服務。



活動主題為「齊齊扮靚幸福邨」，房屋局局長何永賢笑言是「好好主意」，歡迎公屋居民報名活動，期待有好作品，且活動能讓居民覺得「住公屋嘅平常日子都好幸福」。她又說時值75周年國慶，參與活動人士亦可感受國慶氣氛同經濟成就。何永賢指，公共屋邨的物業管理不易，因全港有190多個屋邨、超過200萬公屋居民，呼籲引進更多科技，提升公共屋邨服務。

香港物業服務公司協會主席潘建良表示，協會成立20年，管理超過40萬個公共屋邨，服務過200萬市民。他希望透過系列活動深化社區凝聚力，提高居民對屋邨的認同感及自豪感。他又提到，政商合作目的就是提高市民幸福感，希望日後加強同政府合作。

香港物業服務公司協會主辦「香港公共屋邨慶祝中華人民共和國成立75周年社區活動系列」。（何夏怡攝）

活動持續至11月 面向近200個屋邨

啟動禮上公布一系列慶祝活動，包括「國慶社區裝飾比賽」、「公共屋邨國慶社區裝飾比賽頒獎典禮」、「國慶管弦樂音樂會」等，活動面向190多個屋邨。

慶祝活動由今日活動啟動禮打響頭炮，於10月在理工大學綜藝館舉行「國慶管弦樂音樂會」，緊接11月在君悅酒店主辦「公共屋邨國慶社區裝飾比賽頒獎典禮」，屆時頒發獲獎隊伍及回顧活動。

招商局集團職工聯誼會，今年亦推出「招商幸福邨」的社區公益活動，劃分招商暖邨、招商旺邨、招商愛邨三項義工活動服務。