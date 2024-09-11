美眾議院通過檢視香港經貿辦特權法案　丘應樺：損人不利己

美國國會眾議院通過《香港經濟貿易辦事處認證法》，法案要求檢視香港駐華盛頓、紐約和三藩市三個經貿辦是否繼續享有特權與豁免。商務及經濟發展局局長丘應樺強烈譴責法案，令兩地貿易受到不必要的干擾，批評損人不利己。



行政會議召集人葉劉淑儀估計事件可能影響香港在海外的形象，法案不單打擊兩地經貿，亦是對一國兩制的打壓，她相信法案獲美國參議院通過的機會大，呼籲美國當局不要簽署有關法案，要考慮國家或會對美國有反制措施，希望美方三思。



美國國會眾議院以壓倒性表決結果通過《香港經濟貿易辦事處認證法》。（Reuters）

美國國會眾議院以壓倒性表決結果通過《香港經濟貿易辦事處認證法》，法案要求行政部門在法案生效30天內檢視包括華盛頓、紐約和三藩市的三個香港經貿辦是否得以延長目前享有的特權與豁免。如果美國政府認證這三個香港經貿辦不應再繼續享有這些外交待遇，香港經貿辦將在180天內停止運作。法案將會送交參議院審議和表決。

9月11日，第九屆一帶一路高峰論壇在香港舉行，出席的包括商務及經濟發展局局長丘應樺。（廖雁雄攝）

丘應樺批經貿辦認證法損人不利己

丘應樺強烈譴責《香港經濟貿易辦事處認證法》，批評通過的法案沒有理據、高度抹黑香港，又稱過去特區經貿辦是按當地法律運作，法案令兩地貿易受到不必要的干擾，批評損人不利己，並突顯政治目的，一帶一路論壇多人出席亦證明外界對香港經貿環境充滿信心。

9月11日，第九屆一帶一路高峰論壇在香港舉行，出席的包括商務及經濟發展局局長丘應樺。（廖雁雄攝）

葉劉淑儀表示，美國國會眾議院通過《香港經濟貿易辦事處認證法》是她意料之內。（資料圖片/黎婉婷攝）

葉劉淑儀：事件可能影響香港在海外的形象

葉劉淑儀表示，美國國會眾議院通過《香港經濟貿易辦事處認證法》是她意料之內，因為有不少香港流亡反中亂港人士不斷游說美國國會，要求通過相關法案，以報復本港審訊中的一些國安法重要案件，她估計事件可能影響香港在海外的形象。

葉劉淑儀說，本港與美國透過多方面渠道建立經貿關係，但今次的法案不單打擊兩地經貿，亦是對一國兩制的打壓，她相信法案獲美國參議院通過的機會大，呼籲美國當局不要簽署有關法案，要考慮國家或會對美國有反制措施，影響美國自身利益，希望美方三思。她指出，香港與美國過往貿易關係非常良好，希望美國當局考慮在港有重大商貿利益。

葉劉淑儀不認為其他設有特區駐地經貿辦的國家和地區，會採取類似美國的行動，因為經貿辦根據基本法設置，完全負責對外經貿關係，與許多政府都有重要貿易磋商。