一帶一路論壇｜陳茂波：香港金融科技專業服務一流　歡迎來港上市

財政司司長陳茂波今天（11日）出席第九屆一帶一路高峰論壇時說，香港將繼續發揮國際金融、貿易、航運和專業服務中心的獨特地位和優勢，多元化的金融服務是充滿機會的領域之一，香港憑藉其多元化的股票、債券和貨幣市場，為政府和企業為基礎設施、綠色轉型和社區項目籌集資金提供良好環境，歡迎「一帶一路」經濟體的企業來港上市。



9月11日，財政司司長陳茂波出席第九屆一帶一路高峰論壇。（廖雁雄攝）

陳茂波說香港發行的債券有多種形式，可滿足世界各地投資者的不同需求，多年來各國政府和國際組織都善用香港籌集資金支持發展，香港繼續成為綠色和永續金融的領導者，提供補貼等幫助區域和全球綠色轉型。

9月11日，財政司司長陳茂波出席第九屆一帶一路高峰論壇。（廖雁雄攝）

除了金融和科技領域之外，陳茂波說香港的專業服務同樣一流，隨時準備協助「一帶一路」合作夥伴發展基礎設施和其他項目，從可行性研究到項目設計，從建設到營運，香港提供廣泛的專業服務，包括法律、財務、諮詢、爭議解決和風險管理；作為主要的國際風險管理中心，香港擁有管理大型基建項目和其他活動相關風險的專業知識、經驗和機構，包括全面的保險、再保險和諮詢服務。他續說美國發行的綠色債券佔亞洲總量的三分之一以上，另外亦提供各種綠色金融培訓和實習計劃，歡迎與會者參與。

9月11日，財政司司長陳茂波出席第九屆一帶一路高峰論壇。（廖雁雄攝）

此外，陳茂波舉例2021年以來，巨災債券讓投資者以回報分擔自然災害風險，香港已發行五項類似債券，涵蓋從地震到風暴的各種事件，總價值超過7億美元，其中兩種債券有在證券交易所上市。他提議與會者探索香港，品嚐香港匯聚東方西方的美食和美酒，到維港吹海風，走訪西九文化區等。